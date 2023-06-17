美男逼3幼兒「排排站」射殺　女兒逃跑尖叫求救：他殺了所有人

▲命案現場示意圖，與本文無關。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國俄亥俄州32歲男子杜爾曼（Chad Doerman）不明原因讓三個年幼的兒子站一排，並持槍將3人殺害。杜爾曼的妻子為了保護孩子身受重傷，目前仍在醫院治療，杜爾曼的女兒則逃到街上大喊求救，目前杜爾曼已被多項謀殺罪起訴，保釋金定為2000萬美元。

綜合外媒報導，檢方表示，杜爾曼15日要求3歲、4歲及7歲的兒子排排站，準備開槍射殺。其中一名孩子見狀立刻逃跑到附近的田野中，但仍被杜爾曼托回家中。當下，杜爾曼的女兒逃出家門，在街上大喊「他殺了所有人」求救。

警方到場時，杜爾曼在家中坐著，立刻被須留逮捕，偵訊時也坦承讓兒子們在院子內站好並行兇，還透露這場謀殺已策畫數月。

檢方指出，15日下午4時30分獲報後，杜爾曼34歲的妻子說「我的孩子被槍殺了」，因此警方立刻到場，發現3名孩童早已身亡；杜爾曼的妻子也在奪槍時被開槍擊中，目前正在醫院治療，沒有生命危險，但檢方沒透露倖存女兒的詳細情況。

檢察官馬克特庫爾維 (Mark Tekulve) 痛批，「迄今為止我所見過的最令人作嘔、最可怕的罪行」，「我只能想像這些小男孩在他們的父親、他們的保護者，謀殺他們時所感受到和經歷的恐懼」。

據了解，目前杜爾曼仍未透露犯案動機，但已被依三項嚴重謀殺罪起訴，保釋金定為2000萬美元。