商務艙竟傳歡淫聲！　他搭長途飛機「爽看A片」還開擴音

▲一名男子搭乘商務艙時在座位上看A片。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）發生離譜事件，一名男乘客搭乘長途航班，竟在商務艙座位上，拿出手機大方看A片，儘管被空服員制止仍繼續觀看，甚至還把擴音音量調高，讓其他乘客被迫聽見，不堪其擾。

來自加州的女網友「WWJenD」在推特發文，她標註聯合航空並詢問，「在你們的飛機上看A片不會有後果嗎？這個男人在航班大部分時間斷斷續續地看A片」。

原PO投訴後，空服員上前勸導「你不能看那個」，男子一度關掉影片，不久後又打開繼續看，甚至調高音量，「機艙裡有人在走動，包括未成年人，可以看得見這個男人在做什麼。」

她表示，如果聯合航空願意進一步採取行動，很樂意提供航班與乘客座位號碼，「身為一個女人，這種行為讓我感覺很不安全！」

不過，原PO也被一些網友質疑，為什麼要偷看別人的座位及手機螢幕，甚至反譏「毛骨悚然」，「如果其他乘客會偷看我，我也感覺很不安全。」但她反駁偷拍一說，稱自己是從廁所回座位的路上拍攝照片，而且任何人站在走道上都能看見A片畫面。

對此，聯合航空已經在下方留言聯繫原PO，並承諾將會調查此案，「真的非常抱歉讓妳有這樣的經歷，這聽起來非常令人擔憂。」