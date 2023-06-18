布林肯訪中　美議員致函籲「加訪台灣」展現支持

▲美國國務卿布林肯18日抵達中國。（圖／路透）

中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國國務卿布林肯16日晚間啟程赴中國進行訪問，多位美國眾議員聯名致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」加訪台灣，以傳達美國與盟友見面不須北京同意的訊息。

布林肯（Antony Blinken）16日晚間啟程前往中國，預計當地時間18日抵達北京，訪問2天。這是布林肯首度以國務卿身分出訪中國，也是2018年10月以來首次有美國國務卿訪中。

布林肯出發前夕，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、梅絲（Nancy Mace）、唐納茲（Byron Donalds）、克倫紹（Dan Crenshaw）、奧格茲（Andy Ogles）與卡特（Earl L. "Buddy" Carter）聯名致函給布林肯，呼籲他考慮加訪台灣。

.@SecBlinken is heading to China this weekend. I joined my colleagues in sending a letter urging him to visit Taiwan as well. Taiwan is our ally and is constantly under threat from our adversary, China. Secretary Blinken should show that our country has their back. — Buddy Carter (@RepBuddyCarter) June 16, 2023

根據中央社取得的信函副本，議員們在信中表示，加訪台灣符合美國2018年實施的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）立法主旨；該法明定，美國政策鼓勵行政部門高階官員訪問台灣，與對口官員會晤。

此外，議員們指出，美國對台軍售交付延宕問題引發的憂慮日益升高，若布林肯訪問台灣，將有機會處理此事。

議員們強調，最重要的是，類似訪問能向外界清楚傳達，美國與盟友在台灣或其他地方會面不須中共同意。

布林肯原定2月5日至6日訪問中國，但出發前夕爆發中國偵察氣球入侵美國上空事件，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化，因此延期訪問。

布林肯延期出訪前，帝芬尼等議員當時也曾致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」也造訪台灣，以展現拜登政府對台灣承諾「堅若磐石」。