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藝品字畫前賭博...桃園警破職業賭場　拂曉攻堅查獲40賭客

▲桃園警分局日前接獲線報，桃園區龍壽街某藝品店暗藏職業賭場，員警於本月8日拂曉攻堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局日前接獲線報，桃園區龍壽街某藝品店暗藏職業賭場，員警於本月8日拂曉攻堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警察分局今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街某藝品店以網路直播販售精品、木藝品，但實際上卻暗自經營職業賭場，桃園警分局偵查隊會同派出所蒐證月餘，並提列「清源專案2.0」場所，向桃園地檢署報請指揮偵辦，本月8日拂曉攻堅，查獲賭場負責人、賭客共40人、賭資數十萬元，全案依賭博罪嫌與社維法送辦。

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，現場清查賭客與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，現場清查賭客與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，桃園警方接獲情資後組成專案小組蒐查相關事證，發現位於龍壽街藝品店周邊停車況狀異常，出入人員複雜，需透過特定人員引領進入，經分析研判可能為職業賭場，警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢察長俞秀端更指示應儘速偵查破案。

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，警方清查賭客證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，警方清查賭客證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組本月8日凌晨時分，專案小組發現賭客陸續進入屋內後持桃園地院核發搜索票進行攻堅，當場查獲藝品店暗自經營百家樂職業大型賭場，現場查獲負責人、賭客共計40人，查扣賭資、抽頭金約數十萬元，百家樂賭具、無線電等相關證物，全案偵訊後依賭博與社維法移送偵辦。

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，局長吳坤旭頒獎給破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局日前在桃園區龍壽街某藝品店破獲大型百家樂職業賭場，局長吳坤旭頒獎給破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長吳坤旭也頒發破案獎金給專案小組人員時強調，轄區絕對沒有百家樂賭場生存空間，如有發現百家樂或其他職業賭場務必將掃蕩到案，直至全部消滅為止，以澈底淨化轄區治安，建構市民安居樂業的生活環境。

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