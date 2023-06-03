桃市環保局招考450位清潔隊員！　蘇俊賓：三管齊下提高環境清潔量能

▲蘇俊賓前往元智大學關心「112年桃園市清潔隊員對外招考體能測驗」情形 。（圖／桃園市府提供）



記者崔至雲／台北報導

桃園市副市長蘇俊賓今（3）日上午前往元智大學關心「112年桃園市清潔隊員對外招考體能測驗」情形。蘇俊賓表示，隨著桃園的人口越來越多，對於環境品質的要求也隨之提升，因此，市府於明（113）年度起增加清潔隊員額編制，本次預計招募450名清潔隊員，吸引4,145名考生報名，錄取率約1成，盼藉此提高維護桃園環境清潔的量能。



蘇俊賓進一步指出，市府「三管齊下」提升環境清潔量能，包含透過擴大清潔隊員額編制；秉持公平、公正、公開原則召考；未來錄取後，也將精進落實人員考核，避免同工不同酬的情形，盼讓更多有能力的同仁投身服務市民的行列。

蘇俊賓提到，目前全市身心障礙者清潔隊員比例已逾6%，高於法規標準3%，但市府考量照顧身心障礙市民的就業需求，該次召考再增設5位身心障礙者員額。此外，市府挑選元智大學作為測驗場地，盼提供安全的場地，讓考生全力以赴的同時，也避免受傷。

環保局長陳世偉表示，該次體能測驗男性需負重15公斤、女性需負重8公斤進行30公尺折返跑，再依體測秒數換算分數，測驗過程也採用紅外線感測精確讀秒，力求考試的公平性；後續再依體測成績排序取前1,800名，進入第二階段筆試，最後採計體測成績70%、筆試成績30%與特殊身分加分計算總分，再依總成績高低排序錄取前450名。

陳世偉指出，第一試體能測驗成績會於現場供考生確認，體測結果將在6月6日下午2時於招考網站開放考生查詢，並通知體測成績前1,800名考生參加6月18日的筆試，最後提醒考生記得攜帶入場證及身分證明文件應試，並祝考生考試順利、金榜題名。