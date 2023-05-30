桃園推疫後觀光新趨勢　周柏吟：蔬食+醫療「健康旅遊」

▲周柏吟局長專題演講「蔬食健康旅遊」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園力推疫後觀光，市府觀旅局局長周柏吟29日於「桃園國際觀光健康旅遊論壇」專題演講「蔬食健康旅遊」表示，針對全台約300萬素食人口，桃園將結合素食產業，規劃蔬食相關節慶活動，並串連旅宿、餐飲、伴手禮相關業者，共同打造桃園為素食觀光友善城市，吸引國內外的素食遊客。

周柏吟表示，近年來，全球當紅的「健康旅遊」，成為吸引許多年輕、健康族群關心永續旅遊，顯然，健康旅遊不再是銀齡族群才關注的議題。讓遊客能夠透過遊程感受到身心的歇息與澄淨，並增進幸福感。

健康旅遊在遊程設計上也相當多樣化，從飲食、健行、戶外活動、衝浪、瑜伽等等都能結合成為健康旅遊的項目，而旅客也開始重視戶外活動與健康、低碳、永續等議題結合。近年全球素食人口正在成長，由素食所帶動的健康低碳旅行風潮，如素食餐廳、永續旅宿、身心靈療癒景點，均是未來觀光發展之潛力。





台灣醫療的品質一直以來為國際所讚譽，桃園是為國門之都，周柏吟局長表示，未來桃園觀光的目標便是以國際化、主題化推動，並更聚焦目標客群，傳達透過素食友善達到以健康、永續的概念來提升城市魅力，以吸引全球各地的新世代旅客，並以健康素食貫穿醫療旅行當中的飲食，強化深度體驗感，讓優質健康的素食，加上高CP值的優質醫療服務體驗，成為桃園獨特的特色。

「桃園國際觀光健康旅遊論壇」由桃園市旅行商業同業公會主辦。周柏吟局長受邀到場，分享疫後觀光趨勢專題演講「蔬食健康旅遊」，並見證桃園市旅行商業同業公會、桃園市旅館商業同業公會及台灣醫療旅遊聯盟共同簽署國際觀光健康旅遊推動合作，打開桃園觀光旅遊的可能性。