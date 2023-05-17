北一女學餐被嫌貴　校方澄清：每日特餐1主菜4配菜只要69元

▲北一女學餐「幾片菜＋一小塊肉」要76元，被網友嫌貴。（圖／翻攝自Dcard）

記者楊惠琪／台北報導

有網友在Dcard以「高中的學餐現在都這麼貴嗎？」為題發文指出，就讀北一女的妹妹在學校自助餐買午餐，只夾了一點點配菜，還沒有白飯，竟然要價76元，讓她相當震驚。北一女校方今（17日）回應，網友照片是魚類料理，單價較高，學生也可選擇今日特餐，1主菜4配菜只要69元，其他蛋炒飯、燴飯類77元，目前廠商學生評價都很高。

北一女秘書吳銘祥指出，學校用餐有多種選擇，像是自助餐、燴飯、炒飯或麵食類，而網友發文提及的是自助餐，自助餐計價是主菜（如豬雞魚肉類等，單價從25至45元）加上配菜秤重（每100公克20元），白飯10元另計。照片中是魚肉單價較高45元，配菜看到類似蒸蛋的食物，重量本來就比較重，可能因此引起誤解。

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▲北一女每日特餐1主菜4配菜只要69元。（圖／北一女提供）

吳銘祥表示，自助餐每天都有提供今日特餐，包括1主菜4配菜只要69元，另有鮭魚蛋炒飯、鮪魚蛋炒飯、火腿蛋炒飯飯等，只要77元；還有像是雞肉鍋燒意麵、蝦仁燴飯等選擇，也都只要77元。他強調，目前供餐廠商的校內評價不錯，多數學生都持肯定態度，價格普遍接受度高，希望外界不要過度解讀。





▲北一女強調，學校餐廳供應多元餐點，價格接受度高。（圖／北一女提供）