北一女妹妹吃學餐「幾片菜＋一小塊肉」要76元！姊震驚：還沒有白飯

▲這樣一份要76元。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

在不少人的印象中，學生餐廳應該經濟又實惠。但一名女網友透露，就讀北一女的妹妹在學校自助餐買午餐，只夾了一點點配菜，還沒有買白飯，竟然要價76元，讓她相當震驚，直呼「現在物價真的漲這麼多嗎？」文章曝光後掀起討論，不少人都認為太貴，也釣出北一女校友回應。

原PO在Dcard發文透露，妹妹是北一女的學生，最近下課回家和她分享自己在學校吃的午餐，要她猜猜看價格。看到照片中用圓形不鏽鋼碗裝了幾樣配菜，包括幾片高麗菜、3塊滷豆干、少許蒸蛋以及份量不大的蒲燒鯛魚，且沒有白飯，她看到這樣的菜色猜一份大約50元。

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不過妹妹解答，這樣的午餐總共要76元，原PO聽到後相當驚訝，透露自己以前就讀北一女的時候，印象中學餐沒有這麼貴，雖然已經畢業5年，但「現在物價真的漲這麼多嗎？大家覺得這價錢合理嗎？」

文章曝光後也讓不少人感到驚訝，表示「有飯就合理，沒飯是真的不合理」、「貴啊，我在台科吃學餐頂多60多元，重點是有飯」、「這樣70多元，我還不把外送叫爆」、「雖然物價上漲沒錯，這樣還是覺得蠻貴的」、「台北物價比較高，但學餐沒白飯真的很扯耶！這樣怎麼吃飽上課」、「因為有魚吧，但還是很貴」、「以『學餐』在字面意義的直覺上，價格應該會優惠學生來看的話，照片裡的菜色的確是有點貴了」。

也有北一女校友回應，「校友路過，因為蒸蛋很重，所以會很貴」、「北一女畢業路過，其實真正貴的是蒸蛋，因為是秤重，蒸蛋超重，以前大部分人拿超級多才70元，有一次我朋友買超過100元，才發現是蒸蛋的問題」，還有目前就讀北一女的高三學生指出，「今年都漲價，70元漲到77元，很多品項都漲10%，要吃飽的話我會推薦她吃鍋燒麵、燴飯、炒飯，現在都是77元，然後都是一份完整的主食，自助餐的肉好像有固定價錢，可以問一下裡面的阿姨，飯現在都在櫃台裡面，結帳的時候要跟他說你要飯」。但截稿前尚未獲得北一女回應。