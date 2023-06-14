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社會 社會焦點 保障人權

im.B吸金案三度傳大帳房　「有勾串之虞」再次遭聲押禁見

▲▼曾國緯Im.B吸金25億案，協理顏妙真。（圖／記者劉昌松攝）

▲金隆公司協理顏妙真因捲入im.B吸金25億案，遭檢察官第3度傳喚後遭聲押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金25億元案，先前發動3波搜索約談，鞏固集團架構與主要案情的同時，也積極追查贓款下落，檢察官蔡沛珊連日傳喚相關被告訊問，其中被視為im.B帳房的金隆公司協理顏妙真先前曾2度獲得交保，檢察官13日再次傳她出庭訊後，依違反《銀行法》向法院聲請羈押禁見。

台北地檢署從5月初開始指揮檢警偵辦im.B詐騙吸金案，截至目前為止，已經向法院聲押獲准的包括主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)、曾父曾明祥、曾女友張淑芬、業務主管潘志亮，以及新竹處長陳振忠，而顏妙真先前就曾遭到聲押，但法院裁定以30萬元交保候傳，檢方2度傳訊時加保60萬元，13日第3度傳訊再次聲押，若成功，將成為本案第6名在押被告。

▲▼im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲主嫌曾國緯與女友張淑芬5月初已被法院裁定收押。（資料照／記者黃哲民攝）

曾國緯主持的台灣金隆科技公司繫屬川晟機構旗下的子公司，在全台各地成立營運處或辦公室，向民眾聲稱每個人都可以自己當銀行家，只要透過他們的借貸媒合平台im.B，以P2P模式集資借錢給有需要的人，投資人可定期收息賺錢，還有不動產抵押權可做擔保。

由於im.B曾參加金管會指導、金融研訓院主辦的台北金融科技展，還找來名主持人盛竹如代言，不少投資人上當，依im.B業務指示，將錢匯入「原始債權人」的帳戶，再由金隆公司依投資人認購債權比例配息，可是從2022年年底開始，有投資人收不到紅利而驚覺受騙。

▲▼曾國緯Im.B吸金25億案，陳振中處長。（圖／記者劉昌松攝）

▲im.B集團新竹處長陳振中是第5名遭收押的被告。（資料照／記者劉昌松攝）

2023年4月間，im.B曾舉行說明會，表示所謂的債權幾乎都是假的，受害人開始向各地檢警調單位提告，其中有被害人向北檢聲請保全證據，檢察官5月4日指揮刑事局發動首波搜索約談，接著與桃園檢調等單位合作，接連再發動2次搜索約談。

據了解，專案小組密集行動的目的，除了要蒐集釐清案情外，也希望盡快將贓款追回，目前已查扣到曾國緯等人住處的現金300萬元，LV、CHANEL、Hermès等各式名牌包52個，LV登機箱2個、藝術品、畫作1批、賓士轎車1輛，以及各種年份久遠的威士忌、紅酒，光是在行政院前顧問陳振坤經營的旅館地下室查扣的噶瑪蘭就有125箱，都正在鑑價等待行政執行署拍賣變現。

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