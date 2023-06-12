im.B吸金案首波拍賣！主嫌收藏144支經典紅酒　士林分署周五登場

▲曾國緯（本名曾耀鋒）利用im.B平台吸金25億元，執行署士林分署本月16日將舉行拍賣曾嫌收藏的144支紅酒。（圖／行政執行署士林分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B25億吸金案，主嫌曾國緯收押後認罪，執行署士林分署在檢方囑託下，於本月16日上午9點半，舉行「im Buying紅酒品藏拍賣會」將首波拍賣曾嫌收藏品紅酒，有法國「帕維堡」紅酒及美國「第一樂章Opus One」共144支，起標價將依年份不同而定，想小酌或收藏民眾可別錯過。

士林分署將查扣變價的紅酒有2款，第1款為2010年份「Chateau Pavie法國帕維堡」紅酒39支；另款則是1994、2009至2015、2017等不同年份美國「第一樂章」紅酒105支，共144支，將分24標分別拍賣。

▲充滿果鮮的美國「第一樂章Opus One」紅酒共105支。（圖／行政執行署士林分署提供）

士林分署也特別提醒，此次「im Buying紅酒品藏拍賣會」從6月16日星期五上午9時開放登記，登記截止時間為上午9時30分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，9時30分起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。

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