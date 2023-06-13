詐欺集團寄花生糖禮品取信　他慘遭詐857萬！男女嫌床上被逮

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊與新營分局共組專案小組偵辦詐欺案，報檢察官指揮偵辦，經多日追查，確認詐欺集團人數及住處，展開收網行動，分別持搜索、拘票在台南市南區、北區、新營、柳營等地區，查獲以李姓男子為首之詐欺集團共7人到案。

▲台南市警方偵破詐欺集團，緝獲李姓主嫌等7人到案，起獲犯罪證據一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場查扣有自小客車2輛、iPhone牌手機3支、SIM卡4張、銀行存摺2本、毒品咖啡包99（毛重334.08公克）、愷他命毒品2包（毛重2.54公克）、K盤1個、金融卡1張、新台幣千元紙鈔60張等證物。

警方指出，近期台南市有一名被害人於臉書看到張姓投資專員教學如何投資股票，經點閱連結加入「談股論金學習交流群D17」Line群組內後，被害人起先依詐欺團集所報股票明牌操作失利，詐欺集團便謊稱補償被害人為由，邀請加入股票投資APP並註冊會員，於成功註冊會員後，詐欺集團還寄送花生糖禮品給被害人，以取信被害人，該投資APP客服人員指示被害人匯款至指定詐騙帳戶，被害人遂前往銀行臨櫃匯款11筆，共遭詐騙新台幣857萬餘元，其中1筆280萬匯入台南市中國信託商業銀行新營分行，當詐欺車手欲臨櫃領款時，細心行員發現該帳戶有異，立即通報轄區派出所，當場逮捕集團提款車手。

刑事警察大隊與新營分局共組專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組分別持搜索、拘票在本市南區、北區、新營、柳營等地區，查獲以李嫌為首詐欺集團共7人到案。

警方指出，目前假投資詐騙案件越來越多，詐欺集團以誘導被害人加入Line投資群組或APP等方式慫恿投資，並於初期以些許獲利取信投資者，待投資者投入大筆資金後，即將被害人踢出群組，讓投資者血本無歸，本案因銀行行員機警，發現帳戶有異，立即通報警方到場處理，得以成功欄阻，減少被害人損失。

台南市警局長廖宗山呼籲，若民眾接獲投資群組或社團訊息，且看到高報酬或保證獲利，均是受騙高風險，務必要提高警覺；再者，請留意手機官方上架之APP亦有可能是「假投資APP」，理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，如遇有疑似詐騙情形，可撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。