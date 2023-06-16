北約秘書長：烏克蘭飛行員正接受F-16戰機飛行培訓

▲圖為美軍F-16戰機。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）15日在比利時布魯塞爾的北約國防部長會議上透露，烏克蘭戰機飛行員正接受駕駛F-16戰機的訓練。

綜合衛報、烏克蘭國家通訊社報導，北約多國已宣布訓練烏克蘭軍事飛行員駕駛F-16等現代戰機的計畫，這也開啟未來烏克蘭飛行員受訓完成之後，提供烏克蘭這類軍援的可能性。已知烏克蘭飛行員培訓時間尚需數月。

史托騰柏格說，歡迎北約多個盟國為烏克蘭戰機飛行員提供培訓的決定，這非常重要，「將使我們能夠做出交付第四代戰機的決定，例如F-16等」。同時他也讚揚丹麥在促進相關協議方面發揮主導作用，願意培訓烏克蘭飛行員，並持續向烏克蘭提供重要援助。

北約（Nato）盟國是否提供所謂的美國第四代戰機給烏克蘭，目前尚未達成共識，此前美國內部還針對烏克蘭可能部署F-16戰機攻擊俄羅斯境內目標以及可能造成衝突升溫的風險進行數月辯論。

北約國防部長會議於6月15日在比利時布魯塞爾進行，為期兩天，主要議題聚焦持續援助烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，以及籌備7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約首腦會議。