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大陸 大陸焦點 特派現場

廈門台商看好陸長期發展　感受到台企「回流大陸」趨勢

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

海峽金融論壇暨台企發展峰會今（16）日在福建廈門舉行，國台辦經濟局局長張世宏致詞時強調，鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑。廈門台商協會會長韓螢煥則向《東森新媒體ETtoday》表示，台企看好大陸長期經濟發展，近期有感受到回流大陸的趨勢。

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇,張世宏。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲張世宏致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

張世宏在海峽金融論壇致詞時介紹，大陸推出的惠台措施，為廣大台胞在金融領域提供更多發展機遇和同等待遇，截至2022年底，共有15家台資銀行在大陸設立了5家法人銀行、25家母行直屬分行和4家代表處，台資銀行在大陸的營業性機構分支已經達到83家。

張世宏表示，台企在大陸上市沒有任何障礙，且近年上市台企數量逐年增加，目前累計已達60家，鼓勵各地積極探索兩岸金融和發展新途徑與台胞載體，分享組織大陸深化金融改革，推動金融開放創新帶來的機遇。

針對近期備受關注的台灣民眾使用大陸電子支付議題，張世宏指出，為了便利短期到大陸的台灣民眾使用移動支付，最近會同微信、支付寶採取一系列措施，推動廈門銀行、富邦華一銀行等多家金融機構，為台胞提供更優質的服務。

談及實際感受，東莞台協青年委員會理事黃宗仁受訪指出，比起過往，台資銀行對於台商在大陸落地，提供更多服務，例如信貸等方面，「我們在創業的路上若會遇到資金狀況，可能我有辦法去處理掉。」

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廈門台商協會會長韓螢煥。（圖／記者蔡儀潔攝）

廈門作為大陸距台灣最近的城市之一，是台商重要聚集地。對於疫後復甦狀況，廈門台商協會會長韓螢煥指出，客觀來講，疫情這三年加上中美對抗，企業經營確實是比較難，尤其是做消費類的中小微企業。

韓螢煥接著話鋒一轉稱，如今疫情解封了，大陸經濟逐漸復甦，尤其是旅遊業、餐飲業等已經恢復8成，對整個廈門乃至中國大陸市場嫻熟的台企，相信會慢慢回來佈局，亦有感受到台商回流大陸的趨勢，「大陸市場這麼大，很多台企已經紮根數十年，大家還是用心在推動企業發展。」

據悉，本次論壇主題為「服務台企台青、擁抱綠色金融」，出席者包括福建副省長郭寧寧、國台辦經濟局長張世宏、廈門副市長黃曉舟、大陸台企聯副會長李明貴等。

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