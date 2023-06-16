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男子耳道遭「11隻蟑螂」入侵！醫揭床上壞習慣　很多人都中了

挖耳朵,摳耳朵。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師警告，在床上吃東西，小心耳道遭蟑螂入侵...（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新加坡網紅醫生「山姆醫生」（Dr Sam）近日上傳一支影片警告，千萬不要在床上吃東西，否則不僅蟑螂爬上床，還可能受耳垢味道吸引，進而鑽入耳道，像是2019年中國廣東就有一名男子受害，最後不得不赴醫院求診。

山姆醫生2日在TikTok發布93秒的影片，揭露自己「從不在床上吃東西」的原因。他指出，廣東一名24歲男子習慣在床上吃東西，還會遺留食物碎屑在床上，直到某天他耳朵感到劇烈疼痛，從睡夢中驚醒，趕緊上醫院求診，才發現耳內有一隻德國蟑螂，還有10隻小蟑螂。

山姆醫生表示，蟑螂除了會找食物，也深受耳垢氣味吸引，加上耳道環境陰暗、潮濕，自然成為蟑螂的目標。不過，他也說，雖然不乏案例，但這種情況確實少見，所以大家不用太過驚慌，倘若真的有蟲子跑進耳朵，他提供3點須知：

一、不要驚慌

耳道是一條死路，沒有直接連通到大腦。

二、不要試著把蟲子挖出來

不要嘗試用器具把蟲子挖出來，否則對耳道造成的傷害可能比蟲子更大。

三、淹死昆蟲

比起用挖的，他更建議用「淹」的方式，可以嘗試往耳道滴入橄欖油，藉此淹死蟲子，或迫使蟲子自己爬出來，但他建議民眾最好先就醫，以獲取醫師的意見。

@skingapore Replying to @ceanrel Creepy that it happened but Video is glitching for some so I reposted another version @GP Samuel #learningisfun #skingapore #gpsamuel #doctorsoftiktok #tiktokdoctor #familymedicine #interestingfacts #newfearunlocked #sgdoctor #singaporedoctor #drsam #drsamuel #ear #earwax #cockroach #insect #hearingloss #notmedicaladvice #publichealtheducation #earcockroach @Muni ♬ original sound - GP Samuel
 

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