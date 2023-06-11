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乘客「帶著牠」一起搭捷運！　1.5萬人朝聖：很大隻耶

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲乘客的包包上有蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人上班、出遊都會搭乘捷運，既舒適又方便。不過，近日就有一名網友注意到，有位乘客竟「帶著牠」上車！照片曝光後，吸引超過1.5萬人按讚朝聖，其中不少網友更直呼，「下一站我會立馬下車」、「先生不好意思，你要多補1張票喔」。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出2張照片，從比較遠的那一張可見，有個男子背著後背包，並低著頭站在車門前，似乎準備下車。再點開另張比較近的照片，就會發現這位乘客的包包底下，竟藏了2根鬚鬚，原來是「小強」。

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原PO看到當下，立刻捕捉這個畫面，事後直呼「帶小強搭捷運！」還附上一個驚恐的emoji。

【下圖有蟑螂！請慎入。】

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，不少害怕蟑螂的網友都留言表示，「好崩潰」、「好慘，很大隻耶」、「沒人敢提醒他吧，飛起來大家都嚇死」、「我會離得遠遠的」、「好可怕喔」、「包不要了」、「那個包包我不要了」、「真的會瘋掉，媽呀」、「我肯定會瘋掉」。

還有網友開玩笑，「也不繫繩」、「為什麼帶寵物上捷運不用外出籠」、「寵物在家沒人顧，只好帶著一起上班」、「小強也要收票」、「寵物要補票吧」、「這應該要刷2張票的」、「只買1張票還多帶一個，真可惡」、「小強：閉嘴！我晚點會補票」、「飛起來整節車廂暴動」、「這飛起來就真的好玩了」。

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