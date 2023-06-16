界外球也努力接！李晏榕：民進黨友好人士若涉性騷也會調查

▲民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，性平部主任李晏榕。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性平爭議延燒，黨中央16日召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，由於目前民主大聯盟的提名過程也受到影響，性平部主任李晏榕說，未來提名會更謹慎；此外，她也說，只要是跟民進黨親近、友好的政治人物涉及性騷擾事件，「界外球也會努力接住」，若當事人連絡得上，也會進行相關了解跟聯繫，甚至可以進行調查處理。

有記者問到，包括剛剛說範圍適用黨公職，賴主席拋出民主大聯盟策略，如果是非民進黨人士涉及性騷擾，也會積極處理？包括近期民主大聯盟策略推出後，外界認為有點「進一步退兩步」，有相關退黨、退選或是之後傳出會合作的無黨籍人選陳柏維等，是否會打亂提名計畫？未來是否會更謹慎？

對此，李晏榕說，這次的提名過程還有台灣社會發生的#MeToo事件，讓民眾對於性別平等、對性騷擾事件開始關注，也了解到過往制度的不足，「這是好事，未來在提名過程也會特別注意這塊」。

針對非民進黨或是跟民進黨友好人士有相關事件，李晏榕說，雖然剛剛所講的主要針對黨公職部分，但是跟民進黨親近、友好的政治人物，界外球也會努力接住，如果當事人連絡得上，也會進行相關了解跟聯繫，如果當事人也同意願意調查，我們也都會來調查處理。