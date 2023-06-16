賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

▲中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布「賴清德處理民進黨性騷擾案的民意反應」即時民調，數據顯示，35%民眾滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，31%不滿意。對此，民進黨立委鄭運鵬16日表示，這是騷擾事件，不會期待因為賴清德處理明快，就會對民進黨民調有幫助，這一定是負面事件，民進黨就是正面面對，用態度讓選民信任。

▼民眾對賴清德處理性騷擾爭議滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）



民調詢問「最近民進黨內性騷擾案接連出現，引起社會關注。一般說來，您對黨主席賴清德處理性騷擾案的整體表現，滿不滿意?」結果發現：9.9%非常滿意，24.6%還算滿意，17.2%不太滿意，13.5%一點也不滿意，21.1%沒意見， 13.7%不知道、拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，35%基本上滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，31%不滿意。滿意者略多於不滿意者四個百分點。

鄭運鵬表示，這些騷擾事件不管在哪個政黨發生都非常遺憾，有發生就馬上處理，到目前為止只有賴清德做出斷然處置，這是騷擾事件，不會期待因為賴清德處理明快，就會對民進黨民調有幫助，這一定是負面事件，民進黨一向就是正面面對，用態度讓選民信任。

鄭運鵬指出，這部分賴清德做得很不錯，上任以來面對很多備受質疑的議題，用最短時間、最明確做法達到社會要求，作為一個政黨主席非常勝任，但總統民調就還要再觀察。

民進黨立委許智傑表示，賴清德在這次事件選擇在第一時間明快果斷處理，與受害者站在同一陣線，人民可看出民進黨比國民黨更嚴肅看待此事件的態度和決心，希望國民黨也應比照民進黨更嚴肅處理。