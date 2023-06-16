性平爭議連環爆！民進黨檢討5點改善　成為性別友善的職場環境

▲民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性平爭議延燒，黨中央16日召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，性平部主任李晏榕公布5點改善作為，包括擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性教育，讓民進黨成為性別友善的職場環境。

一、擴大適用範圍與保護對象

擴大適用性騷擾防治相關規範的範圍，擴大到黨工、志工、求職者彼此間，與黨工、志工、求職者和第三人往來的事件

二、強化既有申訴處理機制

知悉跟通報時，要求所有主管都有通報義務，各級主管知悉性騷擾事件，無論是受騷擾人告知或從其他管道知悉，應立即書面通報性騷擾申訴處理委員會執行秘書。

另外，也鼓勵同仁通報，任何同仁知悉性騷擾事件後，均得直接以書面或口頭通報性騷擾申訴處理委員會執行秘書。

在執行秘書知悉性騷擾事件後，立即會同相關主管採取有效的補救措施，並以書面報告性騷擾申訴委員會召集人，召開申訴委員會會議。心理諮商、法律資源也會導入，穩定被害人情緒，協助受害人面對。

若性騷擾事件情節重大或案情負責，執行秘書得呈報秘書長，指定副秘書長以上層級主管跟執行秘書共同組成專案小組處理。

三、增加外部申訴管道

黨部與民間社工單位合作，受騷擾同仁可直接向該單位尋求協助。1，轉介心理諮商與法律諮詢；2，協助受騷擾同仁向黨部提出糾正補救措施之主張；3，協助受騷擾同仁向黨中央性騷擾申訴處理委員會提出申訴。

四、追蹤輔導與預防再犯

由性平部或合作的民間社工單位，對受害人與行為人進行追蹤和輔導，協助受害人撫平傷痛、生活回歸正軌，也協助行為人了解錯誤所在與修正未來行為，避免類似事件再度發生。

五、持續加強主管與黨工性教育

1.每年定期舉辦不同主題的性別平等教育，包還性騷擾防治、性騷擾預防、多於性別的了解、多元性別歧視的避免等。

2.增進主管就性騷擾事件的調查知能，特別是「創傷知情」的理解與能力，從主管端、同仁端在第一步就揪住所有性騷擾受害者，讓民進黨成為性別友善的職場環境。