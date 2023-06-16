建立友善性騷擾處理環境機制　民進黨：引外部心理諮商、法律諮詢

▲民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨性平爭議延燒，黨中央16日召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，主席室主任周威佑表示，除了針對個案處理外，民進黨也開始建立友善職場環境、友善性騷擾處理環境機制，引進外部心理諮商與法律諮詢服務，讓被害者在處理過程中能得到協助，不會因為黨部制度不完善而導致案件不能順利被處置。

周威佑說，黨內發生一連串性騷擾事件，無論主席賴清德、秘書長許立明都非常重視，賴清德也多次指示要嚴肅面對，不能以大局為重來迴避問題，立刻指示由他及副祕書長楊懿珊、性平部主任李晏榕組成專案小組，嚴厲處理性騷擾案件。

周威佑指出，除了針對個案處理外，更重要的是建立好的機制；其中，最基本核心是要建立友善職場環境，也建立友善性騷擾處理環境，包括性平教育部分。他說，民進黨目前已經舉辦三場性平教育，當中特別針對主管層級辦理性平教育，賴清德也親自來聽課，希望能加強主管性騷擾認知、處理能力。

「新機制當中最核心的要點，就是建立友善性騷擾處理機制。」周威佑表示，他們發現民進黨過去在處理性騷擾案件時，都是被害者面對黨部主管進行後續處理，但這個對被害者來說是極度不友善的，所以他們引進外部心理諮商與法律諮詢服務，讓被害者在處理過程中能得到協助，不會因為黨部制度不完善而導致案件不能順利被處置。