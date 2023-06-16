侯友宜出席黃埔軍校活動狂拉票　「不止下架民進黨還有另一黨的挑戰」

▲侯友宜出席桃園黃埔建校99週年活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（16）日到桃園出席陸軍官校校友會會員大會，爭取軍系深藍選票。侯友宜在致詞時表示，軍警一家，他也曾在桃園當過警大校長，跟軍人可說是系出同門，他們都愛這個國家、愛這片土地的人民，一生只抱著一信念就是要為中華民國努力，至死不渝；明年選舉非常重要，因為不止下架民進黨，還有另一黨的挑戰。致詞過程中不斷拉票，希望獲得大家支持。

侯友宜說，桃園是他第一個到外縣市工作的地方，一個是桃園警察局長、一個是中央警察大學校長，很開心跟桃園這邊的好兄弟們結緣，今天很開心又回到桃園。他強調，他是一個服務公職從事警察工作30年的人，為守護中華民國努力的，用忠誠的愛守護中華民國、守護台澎金馬的人，他的一生毫無猶豫地奉獻給中華民國。

侯友宜指出，去年桃園選出善良、正直、努力的張善政，讓桃園變得不一樣，去年那一役感謝軍系兄弟挺張，今年到明年是守護中華民國最堅毅的一役，因為不止是下架民進黨，還有另一個大黨的挑戰，大家一要團結再團結，凝聚所有向心力，只為中華民國奉獻。

「這8年來，民進黨做得好嗎？」侯友宜問，黑金、詐騙、槍、毒，加上兩岸關係非常緊張，造成很多年輕朋友恐慌，也因為緊張，讓世界局勢詭譎，讓國民生活在不安定的地方，既然民進黨做不好，就讓國民黨來做，「這場戰役侯友宜一定會加油，我愛大家、我愛中華民國，因為有你們的支持、鼓勵，我會調整步伐重新出發，用團結而堅定步伐贏回中華民國，讓國家長久」。

桃園市長張善政致詞時也說，謝謝侯友宜今天一起來歡慶黃埔軍校99週年，期待弟兄們明年選舉，用去年支持他的10倍力量、100力量支持侯友宜，讓國民黨重返執政。

