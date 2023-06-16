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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽青年論壇舉行近450人參與　台青：對兩岸未來有信心

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇,海論,廖怡琇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海峽青年論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第二十一屆海峽青年論壇今（16）日在廈門舉行，兩岸近450人到場參與。台青代表李偉國指出，今年兩岸交流會如洪水猛獸般增加，儘管陸委會的立場令他感到有點為難，但還是希望青年朋友來大陸看看。

在今日的青年論壇上，大陸方面由福建省副省委書記羅東川、國台辦副主任潘賢掌等官員出席。台灣方面則由國民黨青工總會長暨中常委廖怡琇、中華青年交流協會理事長黃榮護、青商會總會長林鼎鈞等人到場參加。

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇,海論,廖怡琇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廖怡琇在致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

廖怡琇表示，海峽青年論壇已經走過20個年頭，它在兩岸青年交流及溝通上扮演的角色越來越重要，對鞏固兩岸青年之間的深厚情誼、為兩岸青年融合發展發揮出了關鍵影響力。

廖怡琇指出，如今疫情趨緩，她們帶著來自台灣滿滿的關懷與祝福，踏上這片朝思暮想的土地，重新牽起兩岸青年的交流，更希望帶動兩岸經濟、文化的復甦。

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇,李偉國。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李偉國在接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

此次海峽論壇的一大特點是呈現「疫後交流新常態」，對此中華青年經貿交流協會名譽理事長李偉國受訪指出，今年兩岸交流會「如洪水猛獸般增加」，尤其是今年又剛好是海峽論壇第十五屆，具有指標意義，過去這麼艱難的情況下都可持續舉辦，「我對兩岸未來還是充滿信心。」

針對海峽論壇，陸委會稱其是統戰活動，並提醒台灣民間勿輕易參與。李偉國直言，這對台灣青年來說有點為難，兩岸局勢緊張亦令他們感到有些尷尬，但還是希望不忘初心，將大陸真實的情況分享給台灣朋友。

李偉國表示，2020年爆發新冠疫情後，有感受到台青人數有所下降，期待疫後兩岸交流能完全打開，「你來看之後覺得不適應，你可以回去，這沒問題的，但是你要來看，不來看就會被影響、覺得大陸不好、妖魔化大陸。」

國民黨青工總會執行長侯國輝認為，年輕人的格局視野非常重要，「我們不應該被意識型態綁架，而是要透過交流的機會互相學習，為未來創造機會。」

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇,海論,廖怡琇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲啟動儀式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

本屆論壇以「青春同心創未來 攜手打拚謀復興」為主題，由中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會、台灣中華青年交流協會主辦。

據主辦單位資料，來自兩岸的學者、青年社團負責人及青年代表近450人，首次參與論壇活動的新面孔佔70%以上，共同參與了開幕式及主旨論壇、6個平行論壇、2023海峽青年社團圓桌會、兩岸青年研學交流等活動。

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