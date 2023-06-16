　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防堵台南本土登革熱　北高雄成立前進指揮所！6區急設防火牆

▲▼ 防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例，疫調發現確診個案曾停留高雄市左營及三民區，環保局防疫團隊在接獲確診通報當天，隨即調度人力前往警戒範圍執行戶外孳生源檢查及戶外環境噴藥消毒。自6月14日起即加強台南高雄共同生活圈—茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區，執行防火牆式緊急防治。

台南本土登革熱疫情至昨日共已累積5例，市長陳其邁今於議會受訪時表示，昨日已於北高雄成立前進指揮所，針對鄰近台南市仁德區之茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區啟動登革熱防火牆緊急防治工作，並加強環境清消，以阻斷病媒蚊傳播鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁說明登革熱週期，以2週為例，28天皆為警戒期，市府嚴密監控疫情流行狀況，他並進一步指出，轄內基層診所共有521家，皆配有NS1快篩試劑，提醒民眾若有登革熱疑似症狀，如頭痛、發燒或骨頭痠、肌肉痠痛等，或懷疑曾有登革熱地點地區的接觸風險，可就近至診所進行快篩。

依據目前觀察，陳其邁表示，與去年疫情同期比較，部分東南亞國家增加2至3倍，風險快速增加，同時隨著疫情解封，疫後旅遊境外移入的登革熱也不可輕忽。而近日降雨造成室內外容器易有積水情形，容易孳生病媒蚊，陳其邁呼籲落實巡、倒、清、刷，重申環境清消的重要，他舉例市場、人潮易聚集的地方等，市府持續清消，提醒民眾留意，注意防範。

環保局長張瑞琿表示，此次本土登革熱確診個案，雖非居住於高雄，但環保局防疫團隊仍謹慎面對、嚴陣以待，警戒期間尤其加強室內、戶外環境孳生源檢查與戶外噴藥防治。環保局也會佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度，積極防堵疫情擴散。

▲▼ 防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至6月15日，累計動員88人次、出動資收車7台、壓縮車3台、消毒車2台、熱煙9支，共清除髒亂點17處，清除廢棄物1594公斤，資收物250公斤，積水容器541個，水溝清疏200公尺，清出溝泥6.5噸，查獲陽點10處，查獲點包含水桶、鐵桶、盆栽、杯子等。

環保局呼籲，只要有積水容器就有可能孳生孑孓，環境髒亂處很容易躲藏蚊子，尤其近期連日降雨，大雨過後加上南部高溫氣候，病媒蚊容易在一週後快速孳生，市民朋友應隨時落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」，加強室內外環境整頓，清除可能積水的容器及各式雜物。

▲▼ 防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

家中如有水族造景或種植水生植物之缸甕，亦可飼養食蚊魚類，以生物防治之方法來避免孳生病媒蚊，就可避免孳生病媒蚊及降低感染登革熱的風險。

另近期多處行政區進行登革熱防治噴藥作業，若遇上雨天濕度高，不利藥劑往高空處擴散，味道易隨風飄往下風處，惟其濃度不會對人體造成立即危害，民眾無須擔心。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「抹布牛肉麵」火速清空店面　昔日月租曝光！房仲：會秒租
快訊／口罩男離婚了！　樂兒發病躲角落：說不難過是不可能的
許傑輝性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人
快訊／全台免費！　幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」
快訊／雨狂倒像颱風！　大雷雨轟雙北1小時
載兒上學被撞死！他國中會考5A滿級分：謝謝天上的媽媽
快訊／午後雨彈開轟！5縣市大雨特報　警戒到入夜
「男友公園性侵女性未遂」當紅女星求情！　最辣國文師洩4點身分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

5月海溫創新高！鄭明典：海洋熱起來「難再回去」　全球暖化更明顯

不限新北！衛福部擴大全台幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」

快訊／雨狂倒像颱風一樣！大雷雨轟雙北1小時　嚴防雷擊淹水　

防堵台南本土登革熱　北高雄成立前進指揮所！6區急設防火牆

蔣揚端午愛心聚餐　邀街友及腦麻、脊髓損傷病友共享美食

幼兒驗出BZD家長慌！衛福部專線1天爆86通電話　檢體急送北榮再驗

快訊／午後雨彈開轟！雙北5縣市大雨特報　警戒到入夜

端午到！市售粽子多高油高熱量　佑民醫院推健康雜糧蔬果素粽

雙語政策致「程度M型化」　民調：6成憂學生壓力大、成效差

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

5月海溫創新高！鄭明典：海洋熱起來「難再回去」　全球暖化更明顯

不限新北！衛福部擴大全台幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」

快訊／雨狂倒像颱風一樣！大雷雨轟雙北1小時　嚴防雷擊淹水　

防堵台南本土登革熱　北高雄成立前進指揮所！6區急設防火牆

蔣揚端午愛心聚餐　邀街友及腦麻、脊髓損傷病友共享美食

幼兒驗出BZD家長慌！衛福部專線1天爆86通電話　檢體急送北榮再驗

快訊／午後雨彈開轟！雙北5縣市大雨特報　警戒到入夜

端午到！市售粽子多高油高熱量　佑民醫院推健康雜糧蔬果素粽

雙語政策致「程度M型化」　民調：6成憂學生壓力大、成效差

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

《光露營就很忙了》超好配飯的無腳本實境秀　《華燈》媽媽們日常全看光

「騙狗轉頭拍照」狂問要不要吃肉肉！　牠結屎面臉超不爽：歸剛欸

短今敬業現身閃「許傑輝退圈問題」　經紀人代回「這是他自己的選擇」

男鄰居「裸身趴地」偷窺1年多！她嚇傻：報警、投訴都沒用

賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

端午佳節消防不停歇　友愛市場自治會贈百粽慰勞南消七大隊

台東成功警前進校園　進行「防空避難設施」宣導

少年車手頭吞500萬被虐死棄屍　冷血主嫌南投落網...正面長相曝光

聘僱外籍看護家庭也可申請長照服務　失能2至8級不同額度

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

老闆兒抹布水擠牛肉麵鍋？攤商曝真相

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

寶可夢卡「1張收500萬台幣」玩家崩潰：賣掉了

雞排妹自爆「有伴侶公眾人物」　半夜1舉動測底線

12星座「下半年衰月」揭曉

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

妹子回國「見機場1畫面」怒嗆：台灣人哪個字看不懂

更多熱門

相關新聞

首例本土登革熱曾到高雄！左營列紅燈警戒

首例本土登革熱曾到高雄！左營列紅燈警戒

台南市12日發生全國首例本土登革熱個案，經疫調，發現該名個案在可傳染期間，曾有高雄活動史。衛生局昨(12日)緊急針對個案活動地區進行病媒地度調查，發現6個陽性容器，已有傳播風險。今年首例個案出現早，為了防止2015年登革熱南高大爆發事件重演，衛生局也針對北高雄等6個行政區社區動員加強清除孳生源，希望儘早築下防火牆。

台南出現首例登革熱本土首例病例

台南出現首例登革熱本土首例病例

嘉市呼籲落實病媒蚊防治落實4字訣

嘉市呼籲落實病媒蚊防治落實4字訣

確診領2500元！高市府防治登革熱出絕招

確診領2500元！高市府防治登革熱出絕招

國內出現22例登革熱　屏縣加強清除孳生源

國內出現22例登革熱　屏縣加強清除孳生源

關鍵字：

登革熱

讀者迴響

熱門新聞

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面