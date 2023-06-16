防堵台南本土登革熱　北高雄成立前進指揮所！6區急設防火牆

▲防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例，疫調發現確診個案曾停留高雄市左營及三民區，環保局防疫團隊在接獲確診通報當天，隨即調度人力前往警戒範圍執行戶外孳生源檢查及戶外環境噴藥消毒。自6月14日起即加強台南高雄共同生活圈—茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區，執行防火牆式緊急防治。

台南本土登革熱疫情至昨日共已累積5例，市長陳其邁今於議會受訪時表示，昨日已於北高雄成立前進指揮所，針對鄰近台南市仁德區之茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區啟動登革熱防火牆緊急防治工作，並加強環境清消，以阻斷病媒蚊傳播鏈。

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陳其邁說明登革熱週期，以2週為例，28天皆為警戒期，市府嚴密監控疫情流行狀況，他並進一步指出，轄內基層診所共有521家，皆配有NS1快篩試劑，提醒民眾若有登革熱疑似症狀，如頭痛、發燒或骨頭痠、肌肉痠痛等，或懷疑曾有登革熱地點地區的接觸風險，可就近至診所進行快篩。

依據目前觀察，陳其邁表示，與去年疫情同期比較，部分東南亞國家增加2至3倍，風險快速增加，同時隨著疫情解封，疫後旅遊境外移入的登革熱也不可輕忽。而近日降雨造成室內外容器易有積水情形，容易孳生病媒蚊，陳其邁呼籲落實巡、倒、清、刷，重申環境清消的重要，他舉例市場、人潮易聚集的地方等，市府持續清消，提醒民眾留意，注意防範。

環保局長張瑞琿表示，此次本土登革熱確診個案，雖非居住於高雄，但環保局防疫團隊仍謹慎面對、嚴陣以待，警戒期間尤其加強室內、戶外環境孳生源檢查與戶外噴藥防治。環保局也會佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度，積極防堵疫情擴散。

▲防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至6月15日，累計動員88人次、出動資收車7台、壓縮車3台、消毒車2台、熱煙9支，共清除髒亂點17處，清除廢棄物1594公斤，資收物250公斤，積水容器541個，水溝清疏200公尺，清出溝泥6.5噸，查獲陽點10處，查獲點包含水桶、鐵桶、盆栽、杯子等。

環保局呼籲，只要有積水容器就有可能孳生孑孓，環境髒亂處很容易躲藏蚊子，尤其近期連日降雨，大雨過後加上南部高溫氣候，病媒蚊容易在一週後快速孳生，市民朋友應隨時落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」，加強室內外環境整頓，清除可能積水的容器及各式雜物。

▲防堵台南本土登革熱疫情，高雄6區設「防火牆」緊急防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

家中如有水族造景或種植水生植物之缸甕，亦可飼養食蚊魚類，以生物防治之方法來避免孳生病媒蚊，就可避免孳生病媒蚊及降低感染登革熱的風險。

另近期多處行政區進行登革熱防治噴藥作業，若遇上雨天濕度高，不利藥劑往高空處擴散，味道易隨風飄往下風處，惟其濃度不會對人體造成立即危害，民眾無須擔心。