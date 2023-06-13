首例本土登革熱曾到高雄！左營列紅燈警戒　6行政區急築防火牆

▲高雄市衛生局針對個案活動地進行孳生源清除並緊急噴藥滅蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台南市12日發生全國首例本土登革熱個案，經疫調，發現該名個案在可傳染期間，曾有高雄活動史。衛生局昨(12日)緊急針對個案活動地區進行病媒地度調查，發現6個陽性容器，已有傳播風險。今年首例個案出現早，為了防止2015年登革熱南高大爆發事件重演，衛生局也針對北高雄等6個行政區社區動員加強清除孳生源，希望儘早築下防火牆。

今年首例本土登革熱現蹤，個案是居住於台南市仁德區的40多歲女性，6月4日起陸續出現發燒、頭暈及腹痛等症狀，經過三度就醫確診感染第一型登革熱，這也是台南三年來首見本土登革熱。

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▲▼左營果貿社區查獲6個陽性容器。（圖／記者許宥孺翻攝）

經疫調，確診個案在可傳染期間於6月6、7日曾停留高雄市左營及三民區，高雄市衛生局昨(12)日進行個案活動地週邊病媒密度調查，左營區果貿社區總計查獲6個陽性容器(布氏指數三級，已屬紅燈警戒)，具有存在傳播風險。

此外，社區家戶室內外仍有不少桶缸盆甕等積水容器，因此，衛生單位已規劃接續於6月14日、15日進行登革熱社區動員工作，加強清除孳生源。

衛生局今(13)日上午高雄市防疫團隊已召開區級指揮中心會議，並先行針對個案活動地點進行高效能捕蚊燈病媒蚊密度監測，下午立即針對個案活動地周邊，進行家戶室內外同步孳生源清除，以及緊急噴藥滅蚊等各項緊急防治工作。

▲▼湖內區里志工今日動員清除孳生源。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於2015年登革熱疫情於台南、高雄相繼大爆發，該年兩市就有超過4萬名病例，今年首例病例出現的早，因應南高共同生活圈，高雄市衛生局也緊急對茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區6行政區啟動社區動員，構築防火牆，加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點，並請轄內各級醫療院所提高警覺，針對出現疑似登革熱症狀之民眾加強NS1快篩落實TOCC通報，也請民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛、皮膚紅疹等症狀務必速就醫，以利醫師診斷。

衛生局提醒，近期連日降雨，各行政區病媒蚊密度大幅攀升，將提高登革熱疫情擴散風險，請市民朋友雨後48小時內務必落實檢查家戶室內外可能積水處，落實「巡、倒、清、刷」，清除不必要的積水容器及髒亂堆積物，並針對可能積水的屋簷排水槽、帆布皺褶等處詳加檢查，全民共同防治登革熱，防範登革熱擴散蔓延。