台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

記者林悅／台南報導

台南市12日新增1例本土登革熱病例，為仁德區成功里40餘歲女性，病例6月4日起出現發燒、頭暈等不適症狀，於6月10日至成大醫院就醫時進行登革熱NS1快篩陽性並通報，6月12日下午經疾病管制署實驗室檢驗結果確診為登革熱案例，基因型別屬於第一型，同住者目前無疑似症狀。

▲台南市12日新增1例本土登革熱病例，台南市政府加強消毒及擴大採檢，如發現有孳生源孑孓立刻告發開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局所已前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

因病例近期無出國史，社區感染風險增加，加上近期降雨，造成病媒蚊大量繁殖，不利於防治。仁德區公所於6月12日下午開設三級指揮中心並召開防疫應變會議，由區長黃素美主持，防治中心蘇世斌主任、疾病管制署南區管制中心李翠鳯主任、國衛院國家蚊媒中心及相關人員參與，依規定之標準作業程序進行全面防治工作，12日下午完成居住地及活動地戶內化學防治家戶貼單通知，13日上下午進行戶內外化學防治作業，另同時動員鄰里志工擴大孳生源清除及掃蚊等工作、並進行附近50公尺住戶的健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨等相關措施。

此外，為能及時找出隱藏病例，於居住地及活動附近設立三處擴大採血站（仁德區成功里活動中心-保華路245號、仁德區仁和里二空新城B區閱覽室-和愛街22號、仁德區衛生所-中山路606巷2號），登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾經出國民眾主動前往接受篩檢！

台南已出現第一例本土確診病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，登革熱防治中心將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，蘇世斌主任呼籲市民勿心存僥倖，唯有市府落實執法、市民落實孳生源清除，才能有效杜絕登革熱的流行。

另籲請台南市所有的醫療院所，如發現民眾有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀或登革熱流行地區（東南亞、南亞；國內）的旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩，以利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

登革熱防疫沒有捷徑，只有全體市民和政府配合，動手澈底清除室內外孳生源、掃除積水容器，落實居家環境戶內外孳生源清除，才能有效防止疫情蔓延，請市民務必全民動員，「日日滅蚊、週週孳清」，落實「巡、倒、清、刷」四原則，給家人和自己一個安心舒適的無蚊空間。相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。