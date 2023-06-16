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很多人違規！妹子回國「見機場1幕」翻白眼：台灣人哪個字看不懂

▲▼桃園機場,旅客,服務。（圖／桃機）

▲原PO回國在機場見到1畫面氣炸。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友抱怨，日前出國旅遊回到台灣，在桃園機場等待領行李的時候，發現多數人都違規了，地下有一條黃色線寫著「請於黃線後方等待」，但大家卻硬要貼著行李輸送帶等待行李，地勤人員也沒有提醒，她看不下去直呼「外國人我還能忍，你台灣人這哪個字看不懂啊？」貼文掀起熱議。

原PO在Dcard上發文，回國在桃園機場等待領行李時，注意到地上有一條黃色線，寫著「請於黃線後方等待（Waiting line）」，但多數人明明行李還沒來，卻硬要貼在行李輸送帶旁邊等待，後方的旅客因為被擋住看不到，也跟著往前超過黃線。

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看到不守規矩的行為，原PO直言「外國人我還能忍，你台灣人這哪個字看不懂啊？」本來以為地勤人員會來提醒，但實際上沒有，「可能太忙吧，誰知道」。後來原PO直接上前提醒前方的旅客，「我根本已經看不到輸送帶上的東西了，結果還是一堆人要站在那邊，一整個更氣」。

▲▼0401桃園機場採訪-2篇（業配） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲行李輸送帶旁邊有條黃色線。（示意圖／資料照）

貼文一出，掀起網友討論，「這樣妳知道捷運為什麼要有柵欄了吧，就是怕有人站在鐵軌上等車」、「身為服務業的我，真心覺得現在很多人看不懂中文」、「我上次從紐約回來，大家都堵在前面，我就大吼大家看不懂中文嗎，請在黃線後面等」、「日本機場很多也有這條線，成田、羽田我都確定有」、「上次在成田也是很多人都越線，地勤一直耐心的請大家站在線後」。

有網友指出，黃線的設置是為了安全考量，「除了好看到行李，當全部人都直接圍在轉盤旁邊，我就問誰可以把大件行李拿下來，然後不敲到旁邊的人」、「確保內側空間暢通比較好拿行李，若一堆人擠在那邊，行李要拿下來很容易撞到旁邊的人，還有行李太多會被擠出來掉到外面喔，2月回來時就看到有人被行李砸到腳，站在黃線外其實比較安全」、「前幾天我從輸送帶上要搬行李下來的時候，差點撞到一個貼著輸送帶的小孩，超危險」。

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