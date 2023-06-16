祖傳老宅變鬼屋！　陸網紅擅入拍影片曝光位置嚇得屋主不敢回

記者魏有德／綜合報導

吉林一間私人擁有的老宅「一奇山莊」近日被傳成是「鬼屋」，甚至還有網友稱，「買這棟別墅的人都會離奇死亡！」讓屋主楊女士相當困擾。據了解，祖傳老宅變鬼屋的事件源於一名大陸網紅私自闖入拍影片，還配上恐怖詭異的音樂營造氣氛，在小紅書和抖音上引起廣大網友關注，也讓鬼屋話題爆紅。

▲大陸東北一間在森豊豊的老宅被傳成鬼屋，令屋主十分氣憤。（圖／翻攝星視頻，下同）

《紅星新聞》報導，屋主楊女士稱不僅其私人山莊被闖入，在互聯網（網路）上被造謠成「鬼屋」，而且山莊內有家人價值數萬元（人民幣，下同）的遺物遺失。

屋主楊女士表示，一奇山莊為家中的老宅，現在較少前去，再加上屋內沒有電，因此也沒有擺放監控（監視器），「這間宅邸是1998年時，通過招商引資過去買的地，然後自己建的房子，有相關的合同和手續，以前我們家族幾代人都住在這個房子裡。」

楊女士指出，自己在6月9日到到消息，「有朋友問我是否帶人回家拍了視頻（影片，下同），我說沒有，然後他就給我發過來了相關帳號和視頻，視頻裡面把我家的山莊說成是鬼屋，配上了恐怖詭異的音樂。我又從這個視頻下面發現另一個平台上也有人在發相關視頻。」

楊女士分析指，關於山莊的影片最早發表於6月1日，直至6月8日左右，期間相關影片開始在網路上發酵，「（非法闖入）的博主（網紅，下同）找到了，一共有三個，抖音上有一個，小紅書上有兩個。」同時，影片也將這間老宅的確切位置曝光，楊女士擔心有很多陌生人出現，嚇得不敢回去。

事件發酵後，楊女士曾回到山莊查看，只見大門、防護網和地下室窗戶都被破壞，客廳和臥室的櫃子、擺設皆有被翻找過的痕跡，楊女士家人曾留在此宅內的遺物也已經丟失，包括一塊價值5萬餘元人民幣（約21萬元新台幣）的手錶。

楊女士強調，希望拿走其家人遺物手錶的人能夠歸還，她也將該情況反映到轄區玉潭鎮派出所，目前正進一步偵辦中。