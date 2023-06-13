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21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文曝光

▲▼312斤女網紅到減肥訓練營2天離世。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女網紅到減肥訓練營2天離世。（圖／翻攝自長江雲新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西一家減肥訓練營內，年僅21歲的女網紅「翠花」不幸去世，引發熱議。她初始體重為312斤（156公斤），近日她接受陝西一間減肥訓練營的邀請，一邊訓練一邊直播宣傳。高強度訓練讓她曾一度在兩個月內，暴瘦57斤（28.5公斤），但萬萬沒想到的是，近日，她突然不幸離世。

據《極目新聞》報導，近日，312斤女網紅「翠花要逆襲」在一家減肥訓練營不幸離世。

「翠花」姓周，河南信陽人，這個21歲的女孩體重一度達到312斤。在短影音平台，她在「翠花要逆襲」的網名後加上了「要瘦200斤（100公斤）」，這是她減肥的終極目標。「翠花」在社交平台發布減肥的相關影片很多，但在某平台上，她的粉絲不算多，只有9000多人。出事後，這些影片都已刪除。

「不是最胖的，我是最棒的，一起期待我的蛻變吧」，這是2022年9月14日「翠花」發布的社交動態。一名知情人士表示，她於去年9月到廣州東莞一家訓練營減肥，正式開啟減肥之路。近2個月的時間，她的體重從312斤降到了270多斤。11月份，她從東莞又到了西安，不到一個月的時間，她減重近20斤。之後，她從西安的這家訓練營離開。

▲▼312斤女網紅到減肥訓練營2天離世。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女網紅社交軟體表示要瘦100公斤。（圖／翻攝自極目新聞）

該知情人士稱，她最初加入的減肥訓練營都需要她交錢減肥，但之後的幾家減肥訓練營，她不需要交費了，訓練營反而還會給她發工資，「拍減肥影片，相當於給訓練營做宣傳。」

該知情人還表示，「翠花」於5月25日，來到陝西華陰一家名為「青健健身俱樂部」的減肥訓練營，也是在這家訓練營，「翠花」不幸離世。

對於「翠花」的突然離世，該知情人士表示很意外，「一般在訓練營訓練時，教練都會時刻監測減肥者的心率，一旦發現有不適，都會送醫檢查。」該知情人士稱，26日晚，他曾看到「翠花」在微信朋友圈稱有些不舒服，5月27日一早就得知「翠花」離世了。

6月13日上午，「翠花」的父親周先生稱，女兒於5月25日到青健健身減肥訓練營，5月27日一早，該訓練營的工作人員給他打電話，得知女兒離世的消息，「她到這個訓練營是拍影片，訓練營給她開工資。」周先生說，目前已與訓練營已經協商解決，面對網友們的關心，周先生也表示感謝。

▲▼312斤女網紅到減肥訓練營2天離世。（圖／翻攝自極目新聞）

據《長江雲新聞》報導，從網上搜索到的其生前更新的影片、照片來看，翠花的訓練項目包括跑步、跳繩、爬樓梯、做俯臥撑等，但她在訓練過程中表情顯得十分痛苦，經常上氣不接下氣，有的時候甚至哭著在堅持，顯然，身體每天都在承受著巨大壓力。

與此同時，除了白天訓練，她還會在晚間直播，當著粉絲的面加練，平時也會配合訓練營拍攝宣傳影片。有知情人也爆料，翠花在回家休息時，也被教練電話叫回，讓其多拍一些訓練影片打廣告。

高強度訓練的效果十分顯著，翠花曾一度在兩個月的時間內，暴瘦57斤，肚子小了，臉也瘦了，腿也細了一圈。

青健健身俱樂部回應相關詢問時回應，「這事已經過去了，你不用再問了。」

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