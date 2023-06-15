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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／蔡阿嘎拍片說日本餐廳難吃有法律責任嗎

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

近期在台灣、日本受到廣大討論的，就是網紅蔡阿嘎拍了一部以介紹5家日本連鎖餐廳為主題的旅遊食記影片，影片中，蔡阿嘎在吃完後，用頗為犀利的言語評價各家餐廳的食物。

影片發布後，引起各方討論，最終，蔡阿嘎將影片下架，而日本媒體報導，蔡阿嘎的行為若發生在日本，可能會被認為是「妨礙營業」而需要對餐廳負擔損害賠償。到底日本的「妨礙營業」是什麼？我國也有相關的規範嗎？

若事情發生在台灣，餐廳可以請求賠償嗎

在我國，其實沒有像日本規定的「妨礙營業」，因此我們只能從《民法》、《刑法》或是其他的法律來思考，如果這個事件發生在台灣，蔡阿嘎要不要負什麼法律責任？

在《民法》方面，最接近的應該是侵害店家名譽的侵權行為，但真的會成立嗎？首先要了解名譽權的侵害，除了故意或過失說出或做出侵害名譽的行為以外，也要說的話或做的行為是具有「不法」的，才會需要負擔損害賠償。

而「不法」的判斷上，根據最高法院的判決，如果是善意發表言論，對於可受公評的事情，而以適當的評論，不論評論的事情真偽，都難以認為是有不法侵害他人的權利，不用負擔侵權行為損害賠償的責任。從蔡阿嘎的影片來看，他確實是有吃完餐點後，再給出針對餐點的評價，不是惡意沒有吃餐點就抹黑造謠，而且餐點是不是好吃，是一件可以受到大家討論的事情，因此如果發生在我國，或許有點難成立侵害名譽的侵權行為。

至於《刑法》方面，比較接近的是誹謗罪。要成立誹謗罪，必須要行為人心裡有故意的想讓別人在社會上的評價降低，並且有把足以毀損別人名譽的事，散布給大眾知道的意圖和實際行為。但要注意的是，和民事一樣，如果這件事情是可以受到大家討論的事，在適當的範圍內評論這件事，沒有惡意抹黑的話，是不會成立誹謗罪的。因此蔡阿嘎的行為，如同前面提到，如果在我國，可能也不會成立誹謗罪。

此外，在《公平法》第25條有規定：「事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」看起來好像可以用，但要注意的是，《公平法》的規範是在確保市場競爭的公平，用意在確保事業之間不能有不正當的競爭行為，因此這條也不適用在蔡阿嘎的行為上。

日本法的「妨礙營業」是什麼

至於新聞報導提到的日本的「妨礙營業」，在日本是確實存在的，並且有民事上與刑事上的區別。

在民事損害賠償方面，日本法律上是具有「營業妨害」損害賠償規範的。可能構成的行為，包含：在網路上發布無根據的謠言或惡意毀謗的言論，導致商家的營業受阻礙，就有可能需要負擔損害賠償。此外，用假名字、假地址等惡意向店家訂購，卻不收取貨物的惡意癱瘓行為，或是故意在店內大聲喧嘩惹事，都有可能成立。

至於刑事方面，相關的罪則有詐欺業務妨害罪（偽計業務妨害罪），在行為人故意散布謠言或是用詐欺的手段，干擾到業務的運作，不管是不是真的有造成妨礙營業的結果，都會構成這個罪，可能被判處3年以下有期徒刑或50萬元以下罰金。比較常見的例子像是：故意說店家的食物中有異物，或是跟餐廳下假的訂單。

回到蔡阿嘎的案例中，雖然有不斷強調「不要去吃！千萬不要吃！」但他在影片中並沒有惡意造謠去中傷店家的行為，而是對於食物做出評價，也沒有在餐廳做出妨害店家營業的鬧事行為，因此在日本法下，可能也不太會成立新聞媒體報導的民事損害賠償責任或刑責。

雖然蔡阿嘎的行為不管是在我國或是日本的法律下，似乎都不太可能需要賠償或是有刑責，基於言論自由的保障，他說那些話也不是不行，但基於尊重，或許以這麼犀利、辛辣的言語呈現前，可以再思考一下。此外，日本法律的民事、刑事上的規範，在未來，我國法規是不是有借鏡的可能，也是可以思考的！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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