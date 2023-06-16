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為何性騷案這麼多？　律師點破「台灣社會1大問題」

▲性騷事件連環爆。（圖／翻攝自臉書、ETtoday資料罩）

▲性騷事件連環爆。（圖／翻攝自臉書、ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「＃MeToo」風暴持續擴大，從政治界燒到演藝圈，巴毛律師就直言，這些人壓根沒覺得自己做錯，別說一般人，不少律師、法官、檢察官也都缺乏性別意識，而種種現象正說明了，台灣社會長期以來存在的「1個大問題」。

巴毛律師表示，「咪兔之火已經到處延燒，其中不乏幾個案例是在眾目睽睽之下，做出性騷擾的舉動或是言語，有的人會覺得真是太大膽了吧；我則覺得做出這些事的人，他壓根沒有意識到這有哪裡不對，覺得就是開開玩笑嘛，有必要這麼玻璃嗎？」

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她坦言，「台灣的社會長期以來覺得開黃腔、嘴巴上吃豆腐是可以接受的，從以前的豬哥亮歌廳秀就是這樣。男人習慣用輕蔑、帶有性挑逗的言語跟女生說話，但他們覺得那是表示自己幽默。」

▲律師點出台灣長期以來的大問題。（圖／巴毛律師授權引用）

▲律師點出台灣長期以來的大問題。（圖／巴毛律師授權引用）

巴毛律師也透露，其實很多律師、法官、檢察官也都缺乏性別意識，她在實習期時，明明才32歲，所內的男性資深律師卻故意指著她說，「都35歲了還不想想辦法，女生這麼老了會沒有人要。」

還有她剛執業時，跟別的律師合署，對方直接在辦公室裡說，「妳這麼賢慧，我好後悔我這麼早結婚」，若看到她穿平口衣服，也會脫口表示「妳穿這麼辣，我會忍不住欸！」這些言論讓她相當不舒服，後來便藉故不繼續合署。

律師接著舉例道，之前律師公會選舉，有男性候選人會針對女性候選人的外貌攻擊，像是「這個長相我吃不下去」；她也曾碰過，帶當事人去開庭，對造是當事人的前夫，檢察官居然一開口就說，「欸喔...我就說前妻是全世界最可怕的生物。」

最後，她也不禁感慨，「我覺得這一切都爛透了，許傑輝很噁心、陳柏惟很噁心，但我覺得是整個台灣社會都出了問題，讓有些人覺得『這樣做又沒有怎麼樣』，這次的咪兔風暴真的是個機會，讓台灣好好審視我們性別意識到底有多爛。」

►巴毛律師授權引用。

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