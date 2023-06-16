許傑輝在演藝圈「算大咖嗎？」　鄉民分析1關鍵：大前輩

▲許傑輝。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許傑輝被連環指控性騷擾後，昨（15）日發聲明道歉，宣布退出演藝圈。事後有不少網友討論起相關話題，其中還有人好奇拋問，為什麼許傑輝算演藝圈大咖？貼文一出，就有網友推測可能原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼許傑輝變成演藝圈大咖了」為標題發文，並提到網紅陳沂在臉書上評論許傑輝性騷擾的事情。該文讓他覺得，許傑輝在演藝圈似乎有一定的地位，但是以觀眾視角來看，他一直以為對方算B咖，許傑輝在演藝圈算什麼等級？

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貼文曝光後，底下不少網友點出許傑輝可以算是演藝圈大咖的原因，「年資夠而且有入圍獎項算大咖吧」、「年資啊，納豆、阿Ken也變大咖了齁」、「他能在演藝圈待這麼久，算大前輩啊」、「輩分，怎樣都算老師級」、「他都待到老了，還能當老師，不夠大咖嗎」、「知名度很高，資歷也高」、「夠資深就算咖了啊，起碼認識的人多」。

▲許傑輝之前憑《我的婆婆怎麼那麼可愛》陳一郎一角入圍戲劇節目男主角獎，但最後無緣視帝寶座。（圖／三立提供）

也有網友表示，「光是在演藝圈一直有節目、有作品就知道他也不是什麼小咖了」、「再小的咖，有持續產出就能變哥了，以為要一直有作品很容易喔」、「演藝圈你能長期曝光就算大咖了」、「但拿他跟城乃哥（曾國城、徐乃麟）比又覺得小咖很多」、「以前明明就綜藝B咖，後來突然變文青風格」。

值得一提的是，許傑輝決定退出演藝圈，但他參與的《地獄里長》即將於7月上檔，劇組表示，「戲劇是一個團隊的工作，因片子仍在加緊後製中，這部分都會謹慎處理。」至於還在拍攝的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，公視也發表聲明，「有關許傑輝涉及性騷擾事件，公視與《我的婆婆怎麼那麼可愛2》製作團隊討論過後，自今日（指15日）起暫緩拍攝，進行換角，並另覓適合人選後復拍。」