　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進今處理性騷案　蔡沐霖指受害黨工曲解善意、點名吳濬彥職場霸凌

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平爭議延燒，預計16日下午再公布相關調查結果。而日前遭踢爆涉性平案件的前青年部主任蔡沐霖，日前也寄給黨中央一封署名「終身黨工」的信，內容陳述事件發生的原委，除了遺憾受害黨工曲解善意、扭曲言詞，讓他貼上此生難以抹滅的標籤；還點名前青年部主任吳濬彥，職場霸凌該女導致引發恐慌症。蔡說，若該案最終被迫訴諸法律，以還原真相或回復名譽，盼黨中央詳實調查、毋枉毋縱。

蔡沐霖說，陳⼥⼠於本6⽉2⽇透過臉書發表對他的相關指控，通篇內容經媒體⼤肆渲染報導，對他與家⼈造成無可逆轉的巨⼤傷害，隨後民進黨中央黨部所召開之記者會，既無視本案於2021年3⽉業已完成之調查訪談與處置，⼜在未審先判的狀態下直⾔要將他「移送法辦」， 造成對他的2度傷害。

「基於對民進黨的深厚情感，我第⼀時間選擇相信黨的公正機制能夠透過調查還我清⽩。」蔡沐霖說，很遺憾的，黨中央卻⼜在6⽉9⽇週五晚間看到新聞報導有關許嘉恬前副祕書⾧⼀案的裁處，竟是如此的粗糙、偏頗不公。

蔡沐霖說，因此，他抱著無⽐沉痛的⼼情，向他至今仍熱愛的民進黨，以書⾯回應陳⼥⼠的不實指控，以還原所有事實。⾸先，「公事公辦不徇私」、「依循黨規章辦事」是他任職青年部主任的⼀貫原則。陳汶軒⼥⼠是他於2020年5⽉接任青年部主任時，前任青年部主任吳濬彥所留下的3位黨⼯之⼀，依據規定，部⾨主管有權於1個⽉內視未來⼯作⽅針及需求，評估是否續聘。

「當時，我與時任副主任范綱皓多次商討部⾨發展⽅向，對於是否留下陳汶軒仍多所保留。」蔡沐霖說，主因包括陳⼥⼠⼯作能⼒與態度不佳、責任感低落、⼈際關係複雜，健康⽅⾯也因在前任吳濬彥主任受到疑似霸凌⾏為，任內⽽罹患恐慌症，惟因時任新聞部主任顏若芳多次向他請託，亦考量陳⼥⼠若未獲續聘恐難於台北⾃⼒更⽣，⽽必須返回台東原鄉部落，實⾮其所願，故在與副主任相約嚴加注意其⼯作表現的前提之下，勉予續聘留任，並耐⼼教導、盼其進步。

蔡沐霖說，基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管及同仁對他的最⼤寬容，窮盡⼀切⽅法接住他。蔡說，他也難以理解陳⼥⼠所⾔，「他不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」，與事實相反原因何在？陳⼥⼠臉書貼⽂所稱「主任的態度⼤轉變，開始針對我，他處處對我的計畫書、⼯作藉故刁難、嘲笑、威嚇」、「架空我的業務，擅⾃在青年部發布⼈事命令，要我擔任部⾨內其他黨⼯的助理」與事實完全不符。

蔡沐霖強調，陳⼥⼠在與他於青年部共事近6個⽉任職期間的表現，始終沒有起⾊，無故曠職情形甚⾄越來越糟，不僅薪資因缺勤嚴重被扣到剩3分之1，更受到當時秘書處⼈事部⾨的關切。蔡說，⾧久以來，他與副主任反覆的悉⼼指導，並藉由每⽇⼯作報告協助陳汶軒⼥⼠⾃我管理，其仍藉故不學習企畫書與⽂宣稿之撰寫，繼續擺爛所負責之業務。

「客觀⽽⾔，陳⼥⼠所負責的業務量為同部⾨4位同階級同仁中最輕。」蔡沐霖指出，陳汶軒女士密集發⽣嚴重錯誤，不僅每⽉新台幣52,000元的實習津貼預算未達績效，徇私怠惰導致青年部與實習⽣產⽣數萬元的帳⽬短差，卻拒絕與同仁相互代理或交接，也拒絕即時向主任或副主任回報 業務錯誤，毫無悔意，導致補救不及，令部⾨業務嚴重受到影響，短差⾦額 全由主管補貼。

蔡沐霖說，事態嚴重之下，經過與時任副主任陳冠穎商討後，決定緊急由副主任接⼿陳⼥⼠無法執⾏的全部業務，暫時將陳⼥⼠對青年部的損害降到最低，並令其主動協助其他同仁，以平息眾怒，避免其他同仁誤認他包庇陳⼥⼠的接連錯誤，「基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管與同仁們對他的百般容忍，我也難以理解陳⼥⼠何以刻意顛倒因果時序？刻 意混淆公眾視聽」。

蔡沐霖說，陳⼥⼠臉書貼⽂所稱，「有次他更氣著把我拎到我前主管新聞部主任的辦公室，扔下各種⽂件、黨內規，要她把我帶⾛，說他不想看到我」，所述與事實完全不同。承前，因時任新聞部主任顏若芳多次請託，希望我讓陳⼥⼠繼續留在青年部服務後，⽽⽇後陳⼥⼠的⼯作態度仍未⾒改善，基於此，他尋求與顏主任、陳⼥⼠的三⽅溝通，並具體描述陳⼥⼠的犯錯情節，翻閱解釋黨內有關無故多次曠職、洩漏業務機密、上班時間進⾏派系運作……等情節之相應規定，盼藉由顏主任的協助，讓陳⼥⼠確切明⽩已失序的犯錯情節實屬重⼤，必須⾯對錯誤⽴刻改正。

蔡沐霖說，基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管透過多種⽅式協助他⾯對錯誤，他也難以理解陳汶軒何以刻意錯置公私關係，將極盡容忍的主管羅織⼊罪的原因是甚麼？陳⼥⼠臉書貼⽂所稱他涉及「包庇」另名同仁陳右豪的種種⾏為，不僅顛倒前後時序，刻意掩蓋他積極處理的事實，更透過杜撰「性平」爭議刻意混淆公眾視聽。

蔡沐霖說，在捍衛本⼈權利的此時此刻，本⼈必須誠摯建請秘書⾧將陳⼥⼠的病情及服藥可能所致副作⽤納⼊考量，蓋無論是「把『吃苦』記成『吃屎』」、「共⼈創甲『規腹火』記成共⼈創甲『規 脬火』」，在在顯⽰陳汶軒⼥⼠可能受困於憂鬱症（或恐慌症） 病情，導致其時常以負⾯思考或負⾯反芻，解讀對話者所使⽤的語句。把不屬於本⼈所說過的話硬塞在本⼈嘴裡。

蔡沐霖說，⼀直以來他都知道陳⼥⼠因受吳濬彥職場霸凌⽽引發恐慌症（其臉書貼⽂改稱憂鬱症），故百般容忍退讓，但他真的不希望再繼續這樣被⼈誤會下去。 最後，雖我並不樂⾒，但本⼈若遭受如許嘉恬前副祕書⾧類似對待⽽最終被 迫訴諸法律以還原真相或回復名譽，屆時恐將牽連黨部相關⼈⼠，⽽造成 ⼆度或三度傷害，請民進黨黨中央詳實調查，⽏枉⽏縱。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
大家都違規！妹子「見桃機1幕」翻白眼：台灣人哪字看不懂
快訊／副總派黑衣人尾隨被害女！　狂拍偷聽畫面曝
獨／副總被控性騷3女員工！　寶成回應了
轟出2分砲！　大谷翔平登全壘打王
許傑輝小18歲「系花嫩妻」曝光！　豪宅登記她名下
快訊／寶成副總羊曉東涉性騷　台中市政顧問遭解聘
快訊／被爆性騷3女！　寶成副總駁：被離職同事惡搞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

台琉國際帆船賽感人插曲　日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣

新北幼兒園餵藥案延燒！　侯友宜親上火線開記者會

朱凱翔引《倚天屠龍記》自比謝遜　陳芳盈怒批：夠了！侮辱金庸

台琉國際帆船賽！基隆副市長邱佩琳高舉國旗　讓國際看見台灣

2024大選恐發生棄保效應？　民調專家：選民進投票所後才會決定

民進今處理性騷案　蔡沐霖指受害黨工曲解善意、點名吳濬彥職場霸凌

快訊／大門遭潑白漆員工受驚！　新北市府：表達訴求方式必須理性合法

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

侯友宜淪老三「辜負期待」　沈富雄開3藥帖：一路殺到明年大選

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

台琉國際帆船賽感人插曲　日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣

新北幼兒園餵藥案延燒！　侯友宜親上火線開記者會

朱凱翔引《倚天屠龍記》自比謝遜　陳芳盈怒批：夠了！侮辱金庸

台琉國際帆船賽！基隆副市長邱佩琳高舉國旗　讓國際看見台灣

2024大選恐發生棄保效應？　民調專家：選民進投票所後才會決定

民進今處理性騷案　蔡沐霖指受害黨工曲解善意、點名吳濬彥職場霸凌

快訊／大門遭潑白漆員工受驚！　新北市府：表達訴求方式必須理性合法

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

侯友宜淪老三「辜負期待」　沈富雄開3藥帖：一路殺到明年大選

快訊／寶成副總羊曉東被控性騷3女　立即反告議員林祈烽誹謗

不是許傑輝　《全民大悶鍋》誰最好笑？粉絲狂點名他：尬出笑點

勒索被抓包！哥倫比亞警察急吞「整疊鈔票」想滅證　噎到送醫

併排停車吵架猛噴辣椒水「波及9歲雙胞胎」　男竟瞎掰噴香水

國產「第6代HONDA CR-V」油耗曝光！比5代省油　1.5渦輪先發

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

去海底撈點半份生菜只來兩片　客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

央行暫緩升息　房市剛需出籠　591打造「高檔住宅專區」

噁男穿女裝混入大學女澡堂！偷拍一半被「眾女擒抱」送入警局

八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

政治熱門新聞

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

蔡沐霖被控性騷吃案　今公布調查結果

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

林右昌快問快答　咖哩飯拌著吃還要加香菜

更多熱門

相關新聞

許傑輝在演藝圈算大咖？　鄉民分析1關鍵

許傑輝在演藝圈算大咖？　鄉民分析1關鍵

許傑輝被連環指控性騷擾後，昨（15）日發聲明道歉，宣布退出演藝圈。事後有不少網友討論起相關話題，其中還有人好奇拋問，為什麼許傑輝算演藝圈大咖？貼文一出，就有網友推測可能原因。

為何性騷案這麼多？律師點破「台灣社會1大問題」

為何性騷案這麼多？律師點破「台灣社會1大問題」

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

民調／35%民眾認同賴清德處理性騷案　「不像學倫案一發不可收拾」

民調／35%民眾認同賴清德處理性騷案　「不像學倫案一發不可收拾」

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

關鍵字：

民進黨性騷擾蔡沐霖性平爭議

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝當眾說「我年輕10歲也想跟你上床」　「植劇場」學員：我當下就哭了

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面