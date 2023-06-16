民進今處理性騷案　蔡沐霖指受害黨工曲解善意、點名吳濬彥職場霸凌

▲蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平爭議延燒，預計16日下午再公布相關調查結果。而日前遭踢爆涉性平案件的前青年部主任蔡沐霖，日前也寄給黨中央一封署名「終身黨工」的信，內容陳述事件發生的原委，除了遺憾受害黨工曲解善意、扭曲言詞，讓他貼上此生難以抹滅的標籤；還點名前青年部主任吳濬彥，職場霸凌該女導致引發恐慌症。蔡說，若該案最終被迫訴諸法律，以還原真相或回復名譽，盼黨中央詳實調查、毋枉毋縱。

蔡沐霖說，陳⼥⼠於本6⽉2⽇透過臉書發表對他的相關指控，通篇內容經媒體⼤肆渲染報導，對他與家⼈造成無可逆轉的巨⼤傷害，隨後民進黨中央黨部所召開之記者會，既無視本案於2021年3⽉業已完成之調查訪談與處置，⼜在未審先判的狀態下直⾔要將他「移送法辦」， 造成對他的2度傷害。

「基於對民進黨的深厚情感，我第⼀時間選擇相信黨的公正機制能夠透過調查還我清⽩。」蔡沐霖說，很遺憾的，黨中央卻⼜在6⽉9⽇週五晚間看到新聞報導有關許嘉恬前副祕書⾧⼀案的裁處，竟是如此的粗糙、偏頗不公。

蔡沐霖說，因此，他抱著無⽐沉痛的⼼情，向他至今仍熱愛的民進黨，以書⾯回應陳⼥⼠的不實指控，以還原所有事實。⾸先，「公事公辦不徇私」、「依循黨規章辦事」是他任職青年部主任的⼀貫原則。陳汶軒⼥⼠是他於2020年5⽉接任青年部主任時，前任青年部主任吳濬彥所留下的3位黨⼯之⼀，依據規定，部⾨主管有權於1個⽉內視未來⼯作⽅針及需求，評估是否續聘。

「當時，我與時任副主任范綱皓多次商討部⾨發展⽅向，對於是否留下陳汶軒仍多所保留。」蔡沐霖說，主因包括陳⼥⼠⼯作能⼒與態度不佳、責任感低落、⼈際關係複雜，健康⽅⾯也因在前任吳濬彥主任受到疑似霸凌⾏為，任內⽽罹患恐慌症，惟因時任新聞部主任顏若芳多次向他請託，亦考量陳⼥⼠若未獲續聘恐難於台北⾃⼒更⽣，⽽必須返回台東原鄉部落，實⾮其所願，故在與副主任相約嚴加注意其⼯作表現的前提之下，勉予續聘留任，並耐⼼教導、盼其進步。

蔡沐霖說，基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管及同仁對他的最⼤寬容，窮盡⼀切⽅法接住他。蔡說，他也難以理解陳⼥⼠所⾔，「他不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」，與事實相反原因何在？陳⼥⼠臉書貼⽂所稱「主任的態度⼤轉變，開始針對我，他處處對我的計畫書、⼯作藉故刁難、嘲笑、威嚇」、「架空我的業務，擅⾃在青年部發布⼈事命令，要我擔任部⾨內其他黨⼯的助理」與事實完全不符。

蔡沐霖強調，陳⼥⼠在與他於青年部共事近6個⽉任職期間的表現，始終沒有起⾊，無故曠職情形甚⾄越來越糟，不僅薪資因缺勤嚴重被扣到剩3分之1，更受到當時秘書處⼈事部⾨的關切。蔡說，⾧久以來，他與副主任反覆的悉⼼指導，並藉由每⽇⼯作報告協助陳汶軒⼥⼠⾃我管理，其仍藉故不學習企畫書與⽂宣稿之撰寫，繼續擺爛所負責之業務。

「客觀⽽⾔，陳⼥⼠所負責的業務量為同部⾨4位同階級同仁中最輕。」蔡沐霖指出，陳汶軒女士密集發⽣嚴重錯誤，不僅每⽉新台幣52,000元的實習津貼預算未達績效，徇私怠惰導致青年部與實習⽣產⽣數萬元的帳⽬短差，卻拒絕與同仁相互代理或交接，也拒絕即時向主任或副主任回報 業務錯誤，毫無悔意，導致補救不及，令部⾨業務嚴重受到影響，短差⾦額 全由主管補貼。

蔡沐霖說，事態嚴重之下，經過與時任副主任陳冠穎商討後，決定緊急由副主任接⼿陳⼥⼠無法執⾏的全部業務，暫時將陳⼥⼠對青年部的損害降到最低，並令其主動協助其他同仁，以平息眾怒，避免其他同仁誤認他包庇陳⼥⼠的接連錯誤，「基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管與同仁們對他的百般容忍，我也難以理解陳⼥⼠何以刻意顛倒因果時序？刻 意混淆公眾視聽」。

蔡沐霖說，陳⼥⼠臉書貼⽂所稱，「有次他更氣著把我拎到我前主管新聞部主任的辦公室，扔下各種⽂件、黨內規，要她把我帶⾛，說他不想看到我」，所述與事實完全不同。承前，因時任新聞部主任顏若芳多次請託，希望我讓陳⼥⼠繼續留在青年部服務後，⽽⽇後陳⼥⼠的⼯作態度仍未⾒改善，基於此，他尋求與顏主任、陳⼥⼠的三⽅溝通，並具體描述陳⼥⼠的犯錯情節，翻閱解釋黨內有關無故多次曠職、洩漏業務機密、上班時間進⾏派系運作……等情節之相應規定，盼藉由顏主任的協助，讓陳⼥⼠確切明⽩已失序的犯錯情節實屬重⼤，必須⾯對錯誤⽴刻改正。

蔡沐霖說，基於此，即使陳⼥⼠無法體會主管透過多種⽅式協助他⾯對錯誤，他也難以理解陳汶軒何以刻意錯置公私關係，將極盡容忍的主管羅織⼊罪的原因是甚麼？陳⼥⼠臉書貼⽂所稱他涉及「包庇」另名同仁陳右豪的種種⾏為，不僅顛倒前後時序，刻意掩蓋他積極處理的事實，更透過杜撰「性平」爭議刻意混淆公眾視聽。

蔡沐霖說，在捍衛本⼈權利的此時此刻，本⼈必須誠摯建請秘書⾧將陳⼥⼠的病情及服藥可能所致副作⽤納⼊考量，蓋無論是「把『吃苦』記成『吃屎』」、「共⼈創甲『規腹火』記成共⼈創甲『規 脬火』」，在在顯⽰陳汶軒⼥⼠可能受困於憂鬱症（或恐慌症） 病情，導致其時常以負⾯思考或負⾯反芻，解讀對話者所使⽤的語句。把不屬於本⼈所說過的話硬塞在本⼈嘴裡。

蔡沐霖說，⼀直以來他都知道陳⼥⼠因受吳濬彥職場霸凌⽽引發恐慌症（其臉書貼⽂改稱憂鬱症），故百般容忍退讓，但他真的不希望再繼續這樣被⼈誤會下去。 最後，雖我並不樂⾒，但本⼈若遭受如許嘉恬前副祕書⾧類似對待⽽最終被 迫訴諸法律以還原真相或回復名譽，屆時恐將牽連黨部相關⼈⼠，⽽造成 ⼆度或三度傷害，請民進黨黨中央詳實調查，⽏枉⽏縱。