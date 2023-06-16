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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，陳柏惟隨後發布聲明道歉，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」，對此，台灣基進黨北市黨部主委吳欣岱16日受訪時表示，要特別澄清一下，事發時他已經退黨4個多月，若有相關疑慮或是委屈的受害者，也歡迎到基進黨中央黨部、台北黨部尋求資源，會有相關法律資源。

▲▼基進黨台北黨部主委吳欣岱時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲基進黨台北黨部主委吳欣岱時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

陳柏惟15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷，陳晚間發布道歉聲明，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。據掌握，陳柏惟原被視為民進黨佈局台中市第八選區強棒，可望代表本土陣營對戰國民黨老將江啟臣，不過，事發後兩小時內，陳即自己做出決定，將不參選2024立委選舉。

吳欣岱表示，黨內性騷擾機制跟性平機制，在這幾年間努力完善，心思跟努力都花在內部共識跟法律支援討論，若有相關事件，依我的立場是不能公開，再次公開呼籲，有需要法律資源或是諮商協助的人都歡迎到基進黨反應。

至於是否聽過相關爭議，吳欣岱坦言，自己和陳柏惟在黨內期間完全沒有重疊到，其實很少互動，也沒有聽說太多他的事情。

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