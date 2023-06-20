黃子佼認強吻拍裸照　律師曝「罪名及最重刑期」：有機會安全下莊

記者黃翊婷／綜合報導

資深主持人黃子佼19日被爆料強吻少女並拍攝裸照，事後自拍影片承認性騷擾，一度還因為情緒失控自殘送醫。除了強吻的部分可能涉及猥褻罪之外，網紅律師巴毛分析，根據《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規定，拍攝未成年人裸照可能面臨1年以上7年以下有期徒刑，若是過程中使用違反本人意願的手段，刑期將從7年起跳，不過，黃子佼這件事情應該是發生在2015年立法以前，所以不會受到該法處罰，「他只要好好道歉，其實我覺得有機會安全下莊」。

▲黃子佼承認性騷擾。（資料照／記者林敬旻攝）

一名女網友爆料，聲稱17歲時遭到已婚男主持人強吻、拍裸照，隨後陸續有其他受害者出面指控，輿論風向也指向黃子佼。對此，黃子佼19日中午上傳3支影片道歉，承認爆料內容，並吐露5000字自白，同時抖出童年陰影，因為小時候曾經目睹媽媽外遇現場，所以自認「有點變態」；他還在影片中說出13位藝人的黑料，隨後因為情緒失控自殘，被送往醫院救治。

▲妻子孟耿如出面代黃子佼道歉。（圖／ETtoday星光雲）

律師巴毛在臉書「巴毛律師混酥團」發文表示，黃子佼大概是這一波塌房塌得最厲害的藝人，拍攝未成年人裸照真的是很嚴重的事情，依據《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規定，「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」，這還是在當事人自願的情況下。

律師巴毛接著說，若是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，拍攝未成年人的裸照，刑期則是直接從7年起跳，得併科500萬元以下罰金，如果有營利，還要加重其刑至二分之一。

不過，律師巴毛也提到，《兒童及少年性剝削防制條例》是在2015年立法的，黃子佼的行為應該是發生在2015年之前，所以不會受到該法處罰，「而且我覺得依照台灣人的個性，他只要好好道歉，其實我覺得有機會安全下莊。」

黃子佼大概是這一波塌房塌得最厲害的 拍攝未成年人裸照真的很嚴重 兒童及少年性剝削防制條例第 36... 由巴毛律師混酥團發佈於 2023年6月19日 星期一

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