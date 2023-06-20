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黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範　她嘆：不講義氣又自私

記者趙蔡州／綜合報導

黃子佼19日被爆出性騷擾風波，他事後透過影片道歉、承認過往行為不當，但同時也失控爆出13名藝人黑料，還說出「我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死」等語。對此，不少網友看了黃子佼的道歉影片後，直呼黃子佼是最糟的性騷道歉者。

▲▼台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》 主持人亮相記者會，黃子佼（圖／記者周宸亘攝）

▲黃子佼19日針對性騷擾行為道歉後，疑似情緒失控傷害自己，被緊急送醫治療。（圖／記者周宸亘攝）

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黃子佼被指控性騷擾後，在臉書上傳3段影片道歉，但同時也在影片中曝光其他13名藝人黑料，認為許多人都做過不對的事情，但卻可以逃過，覺得非常不滿，「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過」、「只因為他們不是Me Too嗎，我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死」。

許多網友看了黃子佼的道歉影片後，在批踢踢發文，認為道歉還要牽拖別人，非常不妥，「這陣子MeToo事件頻發，許多人被爆料後都乖乖道歉，要退出XX圈子，而目前看起來黃子佼道歉是最糟糕的吧，道歉還牽拖自己媽媽、牽拖其他藝人」。

▲▼黃子佼真的是目前我看過最糟的性騷道歉者。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有網友在批踢踢發文，認為黃子佼的道歉非常沒誠意。（圖／翻攝自批踢踢）

也有網友在臉書感嘆，一般性騷擾道歉，照理來說走一個道歉SOP，先描述成長過程曾經受過傷，然後無法從陰影中逃離，因此行差踏錯，希望能獲得大家原諒，「這個SOP雖然不盡滿意，但也勉強讓人接受」。

原PO認為，黃子佼的道歉卻選擇魚死網破。明明做錯了事，應該誠心對被害人懺悔，負起責任才對，但對方卻一邊道歉、一邊忿忿不平，「為什麼只有他做錯事，必須跌落谷底，為什麼其他人應該被社會譴責的，都沒事」。

原PO最無法認同的是，黃子佼最後試圖以傷害自己的方式，企圖為性騷事件畫下句點，「他不但是對朋友不講義氣的人、對妻女不負責任的人……，還是個自私的人」、「我覺得MeToo事件還會繼續爆，但應該沒人會超越黃子佼處理整個事件的離譜與不可理喻吧」。

其他網友看了紛紛表示，「完全認同妳的論點」、「真的是最壞示範」、「超乎想像的玉石俱焚法」、「他就沒打算道歉，千錯萬錯不是我的錯」、「真的是有夠爛的道歉，也斷了未來的路」。

▲▼黃子佼真的是目前我看過最糟的性騷道歉者。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃子佼真的是目前我看過最糟的性騷道歉者。（圖／翻攝自臉書）

▲網友認為，「當他說出，管你去死時，這個人就是極度自私的人」。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼19日道歉後，疑似酒後情緒失控，做出自殘行為，被救護車送往台北長庚，到院時一度意識不清，所幸經醫生治療，順利甦醒且生命跡象穩定，目前已被轉院送往林口長庚，將在那裡繼續進行治療。

黃子佼的妻子孟耿如19日下午陪同就醫，在醫院外代為接受採訪時表示，「很多狀況還在釐清，認識他之後很努力做改變，以前的事情還需要時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤」。

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