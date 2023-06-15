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小編帳號撞名性侵犯「權自立」誤會大　兒福機構急澄清：不同人

▲▼中華育幼機構兒童關懷協會在官網發表聲明，澄清從沒聘請過名為「權自立」的員工，協會小編帳號只是撞名巧合。（圖／翻攝中華育幼機構兒童關懷協會臉書）

▲中華育幼機構兒童關懷協會在官網發表聲明，澄清從沒聘請過名為「權自立」的員工，協會小編帳號只是撞名巧合。（圖／翻攝中華育幼機構兒童關懷協會臉書）

記者黃哲民／台北報導

協助失家少年自立生活、邀請東京奧運舉重金牌名將郭婞淳擔任公益代言人的中華育幼機構兒童關懷協會，近期因13年前創立的小編帳號撞名性侵犯「權自立」，遭不明就裡的網友瘋傳質疑僱用有疑慮的員工，協會經媒體求證才得知誤會大了，除緊急聲明從沒聘請名為「權自立」的員工，也將關閉這個同名帳號，改用協會全名帳號PO文與回應。

2001年8月間，曾在中央研究院擔任約僱助理的男子權自立（當時31歲），轉任從事遊戲軟體程式設計師但經商失敗，起意賣色情光碟賺錢，他3個月上網搭訕6位少女，分別約碰面下藥性侵得逞，並錄下性侵過程交給弟弟權自強（當時28歲）燒錄成光碟，以「大貓」為名上網兜售每片350元。檢警循線查獲時，驚見權自立幫鄰居照顧1位3歲女童，竟也拍攝女童私處特寫，同樣轉拷成光碟，藉由出售7位被害人不堪影像，獲利9萬餘元。

權自立到案被警方依當時《檢肅流氓條例》提報為全國首名網路流氓，刑案部分，一、二審依加重強制性交等罪判權自立無期徒刑，權自立不認罪，出庭曾喊無辜並咆哮：「我沒做這種事，法官沒證據亂判！」更一審改判權自立10年徒刑、褫奪公權6年，權自強判刑1年、緩刑3年，最高法院2004年10月駁回上訴，全案定讞，權自立和權自強因此被稱為「大貓兄弟」。

▲▼讚點子數位行銷執行長權自強簡介。（圖／翻攝讚點子數位行銷官網）

▲讚點子數位行銷執行長權自強簡介。（圖／翻攝讚點子數位行銷官網）

事隔約20年，近期有網友發現權自立的名字出現在中華育幼機構兒童關懷協會官網，職稱為「員工」，不明就裡的網友憂心忡忡，私下串聯找出當年的判決PO網瘋傳，質疑兒福機構怎會僱用有性侵前科的更生人，加上目前性騷擾事件引發的#Me Too風暴延燒，網友擔心「權自立」藏身兒福機構，可能又會有受害者在黑暗中哭泣。

中華育幼機構兒童關懷協會成立將滿21年，宗旨為提供資源，協助15歲以上的失家少年自立生活並追蹤輔導，去年邀請2020東京奧運舉重金牌名將郭婞淳擔任公益代言至今。協會被《ETtoday東森新媒體》求證時表示，昨（14日）乍聽傳聞一頭霧水，不知道發生什麼事情，爬文發現誤會大了，趕緊公開聲明「協會從來沒有聘請過名為『權自立』的員工！」因為很重要，所以說3遍。

協會指出，「權自立」是1位女員工在2010年所創，用來當成小編PO文與回應網友的帳號，命名用意呼應協會希望受協助的失家少年都能穩定自立生活、主宰自己人生的宗旨，讓「權利自立」，因創名女員工已離職，無從確認事前有無上網搜尋是否撞名，但13年來從沒被質疑，也沒人來問過小編「權自立」跟性侵犯權自立是不是同一人。

▲▼權自強擔任執行長的讚點子數位行銷，官網現為「維護中」。（圖／翻攝讚點子數位行銷網站）

▲權自強擔任執行長的讚點子數位行銷，官網現為「維護中」。（圖／翻攝讚點子數位行銷網站）

協會表示，本月（6月）30日將舉辦年度志工誓師大會，邀請郭婞淳和職籃選手林俊吉出席，並安排受協助的失家少年現身分享人生歷程，激勵有同樣遭遇的學弟妹引為榜樣，不料卻先遇到被誤會的插曲，希望及時澄清後，不會影響協會推動的服務工作，協會將關閉其實已很少使用的「權自立」帳號，今後改以協會全名帳號PO文與回應。

據悉，這件誤會源於權自強轉型網路講師，擔任「讚點子數位行銷」執行長，在電商行銷圈狂打廣告、開課每堂9000元起跳，被網友比對出他和哥哥的前科紀錄，與目前正派溫暖人設有天壤之別。權自強在臉書公開回應仍否認犯罪，聲稱當年檢察官沒有證據，僅憑自由心證「找了罪名對我判了緩刑」，讚點子數位行銷官網目前改為「維護中」。

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