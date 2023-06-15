獸父侵犯5歲女童辯「好康逗相報」：想讓妳快樂 　她長大蒐證怒告

▲台北一名父親侵犯女兒，還說他在對女兒「好康逗相報」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

一名24歲女子小晶(化名)指控，父親從她5歲開始舔她下體，一直到她上小六，因學校性宣導才發現這是錯的，明確拒絕父親後犯行才停止，但她也因此覺得自己很髒、陷入憂鬱之中。直到近年在朋友鼓勵下，她決定蒐證並打電話質問父親為何要侵犯她，不料父親卻說「我是好康逗相報」、「那時候妳好像悶悶不樂，我想讓妳快樂」，小晶見父親死不認錯，將他告上法院。台北地院審理，認為父親犯行屬實，依對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期3年5月徒刑。

小晶表示，父親從小就是她的主要照顧者，會帶她出去玩、鼓勵她嘗試有趣事物。從她5歲時，父親就問她「會不會想要嚐試看看用他的舌頭舔下體」，一直說服她這樣很好玩，她因信任父親而聽從指示。直到2009年間她上小六，學校開始進行一些性相關的防範宣導，她才發現這是錯的，明白的拒絕父親。

而後小晶陷入憂鬱中，覺得自己很髒，雖曾嘗試找父親詳談，但父親卻強調他「不是狼父、不是變態，而是經過她同意的」，讓她感覺到錯的是自己。小晶長大後於前年和朋友吐露此事，朋友鼓勵她提告，她才決定再和父親談談，並錄下證據。

小晶打電話質問父親，為什麼去舔一個5歲女童，不料父親卻說「我是好的事情用錯地方了，因為我那時候認為說妳好像悶悶不樂，我想讓妳快樂」、「我希望妳能理解說我不是那種猥褻的念頭，我是好康逗相報，我想告訴妳說，欸，這個很快樂，妳要不要試試看」，荒唐言論讓小晶崩潰表示「你去舔我那個地方明明就是錯的啊。然後你還教我自慰，這個也是錯的啊」、「你不知道這個是猥褻嗎？」，父親最後卻回「我從來就不受這種禮教的束縛。」

接著不管小晶如何想讓父親理解，他的行為已對她造成傷害，父親仍強調「我是爸爸，沒有去害妳的心。我沒有去害妳，也沒有猥褻妳的心，所以我沒有什麼需要懺悔」，還自爆「妳覺得不正常，我告訴妳吧，我最近愛上一個中班的小孩，妳認為不正常嗎？妳也認為不正常。我搬到新莊來就是為了小孩。」父親死不認錯的詭辯，讓小晶心碎提告。

全案審理時，父親辯詞反覆，雖一度在偵查時承認犯行，但表示「褲子是她自己脫的，我沒有強迫。當時我看了一些比較新潮的書，上面敘述90％的女生一生中沒有享受過性高潮，我就和小晶說有性高潮這件事，妳可能沒有經驗，要不要試試看，她點頭說好」，並說這是女兒國中時才發生的事，被法官認為是卸責之詞。

法官指出，父親對親生女兒做出性交行為，所為泯滅人性，顛倒倫常，對小晶身心成長造成嚴重創傷，且犯後始終否認犯行，也未和小晶達成和解，審酌他無業無收入等情狀，依他犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期3年5月徒刑。