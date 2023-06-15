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社會 社會焦點 保障人權

「307小時薪資1萬6」　遭控剝削弱勢！竹北十一街麵館喊冤　

▲▼「307小時薪資1萬6」　遭控剝削弱勢！竹北十一街麵館喊冤。（圖／羅美文提供）

▲竹北知名十一街麵食館遭控血汗身障勞工。（圖／羅美文提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣勞動黨羅美文議員日前接獲一名媽媽的陳情，她領有中度身心障礙手冊的兒子在竹北知名「十一街麵館」擔任洗碗工，期間發生3次嚴重燙傷，才發現雇主沒有按規定幫員工投保勞健保，且兒子平日上班10小時、假日上班13小時，在高強度的環境下工作，還要去推移滾燙的湯桶，實在是草菅人命，痛批業者根本剝削弱勢族群！

張媽媽說，兒子從102年開始在「十一街麵館」擔任洗碗工，平日上班10小時、假日上班13小時，他分別於108年、110年、112年3月發生三次因推移滾燙湯桶傾倒，導致下肢嚴重燙傷，他才知道兒子根本沒有投保勞健保。張媽媽心疼表示，治療燙傷期間兒子一直喊痛，根本難以入眠，連上廁所都要爬著去。

▲▼「307小時薪資1萬6」　遭控剝削弱勢！竹北十一街麵館喊冤。（圖／羅美文提供）

▲張媽媽找到勞動黨羅美文議員召開記者會。

張媽媽拿出兒子的薪資單表示，在這種高工時、高強度的環境下工作，兒子能休息的時間所剩無幾，連一般人都無法撐過，更何況是中度身障者，甚至兒子還曾一個月連上307小時的班，卻只拿到1萬6千元的薪資，痛批雇主根本剝削弱勢。

麵館喊冤解釋，張先生的工作內容是洗碗、擦碗，上班時間是早上9點到下午2點，下午5點到晚上8點碗洗好離開，一個月再怎麼算都不可能有307個小時，中午休息時間員工可以離開麵館自由活動，或是在店內睡覺、吹冷氣、玩手機，不能把休息時間也算入工作時間。

麵館說，張先生從102年至今5進5出，今年3月回來上班時的確是他們疏忽漏了健保，張先生的母親說兒子在麵館發生過3次燙傷，但是前2次麵館根本不知道，詢問其他員工也沒人知道，第3次3月燙傷至今，麵館一直表現誠意與家屬協調，表示願意以病假讓他先休息、薪資照領、該付的醫療費用也會承擔，但家屬一直無法給出明確的回應。

麵館說，店內員工有7、80人，長期都有雇用華光教養院等弱勢員工，直到目前店內都還有6、7位弱勢員工，如果麵館真的這麼惡劣，不可能有這麼多員工可以長期做下去。

▲▼「307小時薪資1萬6」　遭控剝削弱勢！竹北十一街麵館喊冤。（圖／羅美文提供）

▲對於張媽媽的指控，麵館也做出回應。

麵館也解釋，張先生的工作內容就是洗碗、擦碗，熱湯有專門的司機、搬貨人員負責，因為張先生很熱心，會過去幫忙一起搬，但「搬熱湯」並不是他的工作內容。從3月燙傷至今張先生一直請病假在家，勞工處也建議他們，應該要把這幾個月的薪水先結算給對方，因此麵館這幾日也會先結算3-6月的薪資，後續的則等協調結果再做決定。

幫助張先生發聲的陳美文議員說，本案已請新竹縣政府勞工處共同協助召開勞資爭議調解會，不料雇主以出國為由缺席會議，也不委任代理人出席，完全沒有解決誠意，所以勞動黨才會召開記者會為張先生主持公道。陳美文說，雇主獲利的同時，應當負起法律、社會、還有道義上的責任，應該有誠意的解決問題，而不是賺這種剝削勞工的黑心錢！

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