愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

▲由中華醫大與受爾麗醫療集團共同主辦的愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球邀請賽，由華醫校長孫逸民投球、愛爾麗醫療集團曾紀菱秘書擔任打擊、南市電子媒體協會理事長賴冠彰捏任捕手，為球賽開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由中華醫事科技大學與愛爾麗醫療集團共同主辦，愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽，27日在中華醫大棒球場舉行，中華醫大教職員、台南市媒體記者、台南市警察局、台南市消防局等4個慢速壘球隊同場較技，響應運動健身及公益，愛爾麗醫療集團贊助獎金，賽後把獎金全數捐給中華醫大做弱勢學生助學金，為球賽添溫馨。

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▲台南市媒體隊與消防隊比賽時，媒體隊球員奮勇奔回本壘得分。

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽，27日上午8時50分由中華醫大校長孫逸民擔任投手，愛爾麗醫療集團秘書曾紀菱擔任打擊者、台南市電子媒體協會理事長賴冠彰擔任捕手，為球賽進行開球儀式，儀式後比賽正式展開。

此次參賽隊伍堪稱勢均力敵，平時都有組隊以聯誼方式參賽或練球，其中中華醫大慢速壘球隊由校長孫逸民領軍，台南市警察局慢速壘球隊由公關室股長李東洋帶隊，台南市消防局慢速壘球隊由火災調查科科長蔡旭棋領軍、台南市媒體記者隊由電子媒體協會理事長賴冠彰及前理事長姚文華帶隊，以循環賽方式進行賽程，依勝數高低決定名次。

為提倡全民體育的運動風氣，並響應愛爾麗醫療集團長期投入公益幫助弱勢，此次慢速壘球聯誼邀請賽由愛爾麗提供2萬元作為比賽獎金，優勝的球隊於賽後頒獎時將全額獎金捐贈中華醫大弱勢助學金，幫助經濟弱勢家庭的學子安心就學。

參與比賽的4個球隊對能透過球賽為弱勢學生盡棉薄之力，挹注他們安心就學覺得非常有意義。經過兩兩廝殺，各隊上場3次的循環賽程競技結果，冠軍由台南市消防局隊獲得，亞軍中華醫大教職員隊、季軍台南市警察局隊、殿軍台南市媒體記者隊。

閉幕式於下午2時舉行，由愛爾麗醫療集團秘書曾紀菱頒發獎座和獎金，各球隊將比賽獎金捐贈中華醫大弱勢助學，由孫逸民校長代表接受，為此次弱勢助學慢速壘球聯誼邀請賽畫下圓滿句點。

▲愛爾麗醫療集團秘書曾紀菱頒發冠軍獎座和獎金給獲得冠軍的台南市警察局隊，4個球賽比賽後將獎金全數捐給中華醫大作為弱勢助學金，由孫逸民校長（中）代表接受。