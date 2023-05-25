南投縣人口跌破48萬緩步下滑　衛生局續追蹤高風險孕產婦

▲南投縣衛生局推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」邁入第5年，守護弱勢母嬰健康。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣人口數於111年10月已跌破48萬大關，目前仍呈持續緩慢下滑，每位新生兒都益顯珍貴；南投縣衛生局為強化弱勢族群母嬰健康，結合縣內產檢、接生院所及南投縣助產師（士）公會共同合作，推動「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」已邁入第5年，針對具有健康、社會經濟風險因子之高風險孕產婦，提供孕期至產後6周或6個月之衛教諮詢、電話追蹤關懷服務，希望即早發現孕期醫療問題。

縣府衛生局指出，本計畫自107年開始進行，希望藉此鼓勵孕產婦規律產檢並提升健康識能，使其瞭解危險因子對自身健康的影響。

有助產師助產士公會訪員分享，除對計畫對象需求衛教內容要熟悉，南投的地理環境山野鄉間小道更要熟悉，對社區工作更要有熱心及使命的情感，才能勝任訪視員工作；服務過程中，會因為個案連續多天沒接電話、拒接電話而心情焦慮不安，也會因個案的社會背景問題擔心出事，往往勤快地去居家鄰近看看，才發現很多個案都睡到下午起床，才沒接電話，或因不認識電話號碼而不接。

訪員表示，雖然當時心情五味雜陳、有被放鴿子的感覺，但因過去工作經驗，了解個案是高危險群，一定要完訪，雖然很多個案讓訪員們與承辦人員花費很多時間追蹤，但結果都很完美，令人欣慰。

草屯佑民醫療社團法人佑民醫院婦產科主任賴瑞益表示，從備孕到懷孕到生產，媽媽們會歷經許多關卡，也可能會出現無法預期的大小狀況阻擾，呼籲準媽媽們除按時產檢，也要做好孕期保健、認識危險妊娠，期望在家人的陪伴及專業的醫療人員輔佐下，平安健康的順利度過孕產歷程。

衛生局長陳南松呼籲懷孕婦女多加運用《孕婦衛教手冊》，內有完整孕前準備、孕期、產後相關知識等保健資訊，若有疑問可洽詢國民健康署「孕產婦關懷網站」（https://mammy.hpa.gov.tw），或撥打孕產婦關懷專線0800-870870（抱緊您抱緊您)諮詢，也可洽詢產檢醫院或當地衛生所。