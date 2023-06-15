五專優先免試入學放榜　分發錄取率84.8%「有疑義下午5時前提出」

▲五專優先免試入學招生今放榜。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度五專優先免試入學招生今（15日）放榜，今年提供1萬7055萬個名額，錄取1萬4429人，分發錄取率為84.8%、總招生率84.6%，錄取名單已於五專優先免試入學招生委員會網站公告，開放免試生上網查詢。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，112學年度五專優先免試入學招生計有38所公、私立技專校院，181個科組，提供1萬7055名招生名額。今年有1萬8344人報名，完成上網選填登記志願人數共1萬7024人，經電腦系統統一分發，錄取1萬4429人，分發錄取率為84.8%、總招生率84.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

技專校院招生委員會聯合會表示，錄取榜單已公告在五專優先免試入學招生委員會網站，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生至委員會官網各招生學校報到資訊專區或向所錄取學校查詢。

技專校院招生委員會聯合會提醒，免試生對分發結果如有疑義，委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存的「志願表」，於6月15日17:00前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話：02-27725333分機229、222，傳真號碼：02-27738881。