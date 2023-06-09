會考成績公布！專家估上建中要34.6分　北一女33.8分

▲國中會考成績今公布，專家分析，上建中約34.6分、北一女33.8分。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

國中會考成績今（9日）公布，華興中學校長曾騰瀧指出，雖然今年5A作文6級分僅530人，但因為五科答對題數的人數與比率和去年差不多，故整體而言，錄取門檻和去年差不多，預估今年要上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中30.8分、松山高中30.6分。

國中會考成績今天公告，根據教育部資料，今年五科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬8207人，佔全體考生9.34%，創下10年來新高，比去年1萬6065人增加2142人，佔比也比去年8. 39%增加，而今年拿下5A考生當中，僅有530人寫作測驗獲六級分，佔全體考生0.27%，則比去年939人少了409人，等於少了4成3，也比去年佔0.49%下滑。

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隨著會考成績出爐，學生也相當關心各明星學校錄取門檻，曾騰瀧分析，今年會考除了英文科比去年簡單外，其他4科難易度與去年相當，而雖然今年5A作文6級分僅530人，比去年少了約5成，但因為五科答對題數的人數與比率和去年差不多，故整體而言，錄取門檻和去年差不多。

▲專家建議考生選填志願時，除了看學校分數，也要對學校與升學有所認識。（圖／教育部提供）

曾騰瀧指出，預估今年前5志願分數與去年相近，今年估計上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中30.8分、松山高中30.6分。

此外，曾騰瀧表示，預估20至30分可選填公立社區高中，私立高中及高職明星類科，落點分數跟去年維持差不多，10分至20分可選填北北基公、私高中職，10分以下則可選填公、私立高職。

曾騰瀧也提醒考生與家長，免試入學可填30個志願，但應以「夢幻、落點、保險」三類學校，依順序各選填1到2所學校，總計加起來至少選填5個志願，而考生及家長在選填志願時，除了看學校分數，也要對自己、對學校、對升學有所認識，像是認識未來升學目標在哪。