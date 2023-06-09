會考寫作測驗4609考生抱蛋　6級分971人較去年↓5成「創10年新低」

▲國中會考成績今天公告，今年寫作測驗6級分僅971人，佔比0.5%，雙雙創下10年來新低。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考成績今（9日）公告，今年國文寫作測驗，要求考生根據圖表統計排名，完成一篇作文，根據台師大心測中心資料顯示，今年寫作測驗拿到6級分僅971人，佔比0.5%，雙雙創下10年來新低，也比去年1973人少了1002人，降幅超過5成，另有4609人（不含缺考生）「抱蛋」零級分，比去年4015人抱蛋增加594人。

今年國文寫作測驗，以「近年台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」圖表出題，要考生根據圖表統計排名完成一篇作文，根據台師大心測中心資料，6級分為971人、5級分2萬3283人、4級分12萬1789人、3級分3萬3003人、2級分8201人、1級分3689人、0級分4609人；其中6級分971人比去年1973人減少1002人，降幅達到5成，而4609人「抱蛋」，也比去年4015人增加594人。

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對於今年寫作測驗6級分人數不足1千人且大減5成，創下10年新低，心測中心副主任曾芬蘭指出，今年寫作測驗第一次採取圖表方式，希望給學生很大自由度，希望透過這樣題目引導，讓師長用更多元題型去引導學生思辯，融入社會能力，但因為學生不熟悉這樣題型，表現可能沒那麼好。

另外，今年寫作測驗0級分人數為4609人，弘光科技大學副教授楊棠秋表示，大部分零級分的考生，都是不願意寫，或者鬼扯蛋，扯到人生，有的考生畫畫，或做圖文創作，也就是沒有想寫作的意願，類似這樣的違規卷蠻多，但看不懂題目而不寫的考生並不多。