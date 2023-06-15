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格致中學「首屆建北班」傳捷報　8成考生達前3志願錄取標準

▲格致中學首屆建北班有8成考生達前3志願錄取標準。（圖／格致中學提供）

▲格致中學首屆建北班有8成考生達前3志願錄取標準。（圖／格致中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度國中教育會考成績日前公布，新北市私立格致中學九年級考生有10人達第一志願建國中學、北一女中錄取標準，32人達前三志願錄取標準；此外，今年首屆「建北班」學生上考場，40名學生有8成學生成績達前3志願水準，整體表現優異。

格致高中教務主任蔡嘉聰表示，因為學校有國中、高中部，以往以直升高中為主，這學年開始採兩學制並行，成立第一屆建北班，目標鎖定建中、北一女名校，首屆成績出爐，有高達8成達北市前三志願明星學校，但仍有部分考生會選擇在地就學、直升高中部。

蔡嘉聰說，因應108課綱政策推動，學校在各領域課程推動活化教學，除了落實教師專業社群對話外，也透過各種學生活動的舉辦，給予學生更多元的能力發揮，希望能達到多元、共好、素養的課綱目標。

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建北班考生林宥瀚，原本成績在班上並不出眾，有明顯弱科，後來在導師的輔導下，決定鎖定弱科，放手一搏，結果成為大黑馬，考出5A++佳績。另一位建北班考生呂宛恩是校內弦樂團小提琴首席，原本成績起起伏伏，容易緊張出錯，在第三次模擬考後調整步調、不再熬夜唸書，後來漸入佳境，會考考了34.8分，可上北一女中。

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