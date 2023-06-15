王鴻薇揭柯文哲優勢「被容忍度高」　拋黃國昌掌法務部能吸政黨票

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲積極布局2024總統大選，近來拋出不少政見，他12日更提到，若當選有意邀請前時代力量立委黃國昌掌管法務部，引發熱議。對此，國民黨立委王鴻薇則分析，柯文哲選戰最的優勢就是即使犯錯和失言率極高，但民眾也對他有「最高容忍度」，就算黃國昌之後不當法務部長，也照樣能幫柯文哲吸政黨票。

王鴻薇13日在節目《千秋萬事》中指出，民眾黨跟親民黨非常像，都是「一人政黨」，黨主席的光環亮到蓋過周邊的人。她認為，雖然柯文哲有個人的政治魅力，但身邊可用之才非常少，包含連副總統都還要海選，也傳出前台北市副市長黃珊珊和黃國昌會列入不分區立委，但現在柯文哲拋出邀請黃國昌當法務部長，她認為，黃國昌雖然卸下立委職務，但其實一直在保持政治能量，在揭弊的部分也頗有貢獻，多少還是有影響力，柯文哲離總統寶座越近，黃國昌就越有機會拿到法務部長的位子。

此外，王鴻薇也提到，柯文哲是一個海闊天空的人，雖然犯錯和失言率極高，「他是全台灣最會失言的政治人物，但民眾對他的容忍度也最高」，就算黃國昌沒當法務部長，或是去當不分區立委，柯文哲照樣能吸收到黃國昌的政黨票。