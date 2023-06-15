侯友宜民調淪老三！他曝最大原因　「明顯流給柯文哲、綠營未得利」　

▲新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲徵召參選總統至今已接近1個月，但多份民調顯示其支持度跌至老三、與民眾黨參選人柯文哲黃金交叉，引爆藍營基層焦慮聲浪。對此，民進黨立委莊瑞雄15日分析，柯文哲競選手法越來越活潑，想盡辦法先把侯友宜踹到20％以下。國民黨跌破2成，很明顯流到柯文哲那邊去，就讓國民黨跟民眾黨安心廝殺一段時間吧！

對於最新民調，民進黨立委莊瑞雄表示，柯文哲會這麼高的原因是，相對跟幾個政黨比較，柯文哲比較活潑、無厘頭、有趣，還有半年時間，相信民眾黨民調未來不會太低，柯文哲之所以高，是國民黨總統候選人實在沒有達到社會要求。

莊瑞雄指出，民進黨也有自己的困境 一直卡在30幾％，很多支持者認為應該趕快40％，國民黨跌破2成了，民進黨也沒有賺到很多，很明顯流到柯文哲那邊去，讓國民黨跟民眾黨安心廝殺一段時間吧！畢竟還有6個月，現在的民調只能做參考，但對未來方向是很好指標。

對於國民黨智庫柯志恩指出，藍營內部民調中，侯友宜並未輸給柯文哲，莊瑞雄表示，沒人願意當老三、老三一定要講自己是老二，民進黨不只要保持第一，還要想辦法突破、拉大差距，國民黨跟民眾黨會再廝殺一段時間，最近看到柯文哲競選手法越來越活潑，想盡辦法先把侯友宜踹到20％以下。

莊瑞雄指出，國民黨不想當老三也要拿出一番作為，國政要有方向，侯友宜陣營似乎還沒有看到國人關心重大議題，包含兩岸論述、能源政策等等，還沒看到侯友宜提出一些堅強論述，當老三自然是很憂鬱的。