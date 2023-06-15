侯友宜選情不樂觀？　他諷：像住加護病房！要靠「賴柯」聯合會診

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導有

針對多份民調顯示國民黨總統參選人侯友宜支持度跌至第三名，藍營智庫執行長柯志恩表示，黨內內參民調還是排名第二，沒有輸給民眾黨總統參選人柯文哲。對此，黃揚明15日狠酸，民調第三名事小，只有自己人認為「大哥沒有輸」才更可怕，他也直言，侯友宜選情是住進加護病房的程度，恐怕要內、外科聯合會診，靠民進黨總統參選人賴清德、柯文哲提供解方才有救。

面對侯友宜近期民調皆排名第三，柯志恩強調，民調只是一個參考值，內參民調還是第二，侯友宜還是有「撐點」，目前沒有輸給柯文哲；至於有消息傳出智庫民調顯示侯排名第三，且跌到15％防磚線，柯志恩則痛斥「胡說八道」。

黃揚明15日透過臉書發文表示，侯友宜的選情內外交迫，毫無樂觀的條件，甚至是嚴重到要住進加護病房的程度，恐怕要內、外科聯合會診，靠賴清德、柯文哲提供解方才有救。此外，他更狠酸，民調第三名事小，只有自己人覺得侯還是第一名，繼續歌功頌德，認為「大哥沒有輸」才更可怕。

貼文發出後，有網友在下方留言說，「西瓜選民就是佔多數，管民進黨黑金、性侵，民調就是第一，藍營倒是一堆唱歌自爆的在助攻」、「如果不面對現實，一直歌功頌德，那和義和團是沒二樣的」、「應該是要請柯文哲上葉克膜了吧！只是不知道有沒有併發症」等。