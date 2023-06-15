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電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友的行為讓她超傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶間有些爭吵很正常，但如果情緒太激動，容易傷到心愛的另一半，一名女網友表示，找男友一起去看電影，開演前20分鐘，男友因為一件個人的小事情緒煩躁，直到要入場時，男友突然說不看了，「票買了又怎樣」，接著轉身就離開，留下一臉錯愕的她。

女網友在Dcard上發文，找男友一起看想看的電影，確認好時間也訂好票，在電影開演前20分鐘，男友因為一件小事心情煩躁，還對她發脾氣，用很兇的語氣說話，儘管這件事情與她無關，但男友還是一昧把情緒丟在她身上。

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不想要壞了約會的氣氛，原PO決定忍下，用很平穩的語氣回應，但男友的態度仍然很差，直到電影開演前5分鐘，她拉著男友的手準播進場，這時男友竟喊「我不去看了，妳自己去」，還說根本不想看這部電影，「票買了又怎樣，我給妳錢啊」，接著轉身就離開。

入場時，工作人員看到兩張電子票券，詢問另一位客人何時來，原PO僅回「他有事趕不過來了」。走到座位上，她把包包放在「右邊的空位」，情緒瞬間噴發，眼淚瘋狂流下，她心碎表示，已經不是第一次被丟在外面，交往的這4年，男友控制不住情緒就會發脾氣，不管何時何地旁邊有誰。

貼文一出，網友勸她分手，「在一起4年那又怎樣，他對妳不好就快點分」、「其實妳自己很清楚，別再自我催眠了」、「不如找個不會拿妳出氣，不會丟包妳的一起生活」、「這是給妳看清的機會，趁現在趕緊逃吧」、「這種情緒控管不佳的男友，妳能忍四年，我也是傻眼」、「建議放生比較好，我以前也常常在外面被丟包」、「身為爸爸是情緒失控的人的女兒（我媽媽也很痛苦），只想跟妳說趕快逃」。

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