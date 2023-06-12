夢到被陌生男強吻　妹子嚇到驚醒！男友淡定「回1句話」讓她愣了

▲男友在她睡覺時偷親。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「情人眼裡出西施」，在另一半的眼中，你無時無刻都是最迷人的！一名女網友表示，日前做夢夢到跟好幾個男生曖昧，瘋狂被追求，其中一個男生居然直接強吻她，她在夢中嚇瘋，隔天與男友分享，怎料對方卻淡定地說，早上趁她在睡覺的時候有偷親，貼文一出，底下有網友分享類似的經驗。

女網友在Dcard上發文，做夢夢到被好幾個男生曖昧追求，其中一個男生甚至還直接強吻她，「直接原地嚇死」，事後跟男友分享這場惡夢，說著說著，她突然問「妳是不是趁我睡覺偷親我」，男友不以為然回「嗯啊，早上」。

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原PO瞬間恍然大悟，原來在夢中被強吻的原因，是因為男友偷親，「以後不要趁別人睡覺時偷親啊，直接害人做惡夢捏，罪魁禍首就是你！」

貼文一出，網友笑翻，「我懷疑這篇是炫耀文，一片白的」、「但妳看起來不覺得那是惡夢」、「原來是放閃文啊」、「如果夢裡的男生是帥哥，那原PO就是夢境現實都賺到了」。

另外，也有網友分享類似的經驗，「我老公每天出門前都會親我，結果我有天晚上夢到我被噁心大叔親，而且我是個美少年，那個噁心的感覺讓我印象深刻，他早上出門前是不是沒漱口」、「這是真的，有過幾次經驗，當快醒時（意識漸甦醒）這時外界的聲音跟動作會干擾夢境」、「之前看過一個實驗，是讓受測者聽警笛聲，就有人夢到警匪追逐之類的內容」。