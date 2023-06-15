說好存錢買房！她怨「男友帶爸媽日本爽玩7天」　眾人酸：快放生

▲原PO抱怨男友沒先和她溝通，就花錢帶爸媽去日本玩7天。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳怡靜／綜合報導

許多即將步入婚姻的情侶，會有一同存錢買房的共識。一名女網友抱怨，預計年底和男友結婚，為了能早日買房，兩人平時相當節省，不會有多餘的開銷。不過男友近日和家人到日本自由行7天，還要幫父母負擔旅費，讓她相當不高興，「雖然我們是各自存錢，但錢也不這樣花吧！為什麼旅費全都要兒子出？這不合理吧！」文章曝光後，立刻被酸爆。

原PO在匿名公社表示，年過30的她和男友都是以結婚為前提交往，兩人交往3年，決定在年底定終身，為了能早日擁有屬於兩人的房子，平時也相當節省，「我甚至退掉原本的公寓搬到他的宿舍一起住，雖然很擠但我願意。」

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話鋒一轉，原PO抱怨男友沒先和她商量，擅自決定要帶家人到日本自由行7天，爸媽的旅費也是由男友支付，只有同行的姊姊會自行負擔旅費，「為了早點買房子，這三年我不吃高級餐廳，不買專櫃化妝品，連衣服也是網購的，雖然我們是各自存錢，但錢也不這樣花吧！」

▲原PO表示，自己為了存錢買房相當節儉，不買專櫃商品，也不吃高級餐廳。（示意圖／網友茉莉提供）



文章曝光後，網友們全看傻眼，「妳趕快放生妳男友吧」、「他也不是花你們的共同的存款，父母把他養大孝順父母怎麼了嗎？！還要經過妳的同意？」「妳既然都說『各自存錢』，男友用『自己存的錢』 孝順自己父母旅遊，為什麼要經過妳商量同意？」「娶了妳，以後日子難過了」、「如果今天旅費要求妳要幫忙出，那就是他不對，今天他用他自己的錢孝順自己父母，有問題嗎？」

也有網友建議，原PO最好先和男友理性溝通，「溝通問題，既然相愛，同住一房了，為了彼此妳孝順他親人才對，他也應該顧及妳的感受才對」、「現在或未來會有許多開銷費用，除了尊重彼此不同的理財觀念方式，也要珍惜尊重對方對自己家人的付出。在結婚前夕，雙方在各方面事情多溝通討論，彼此多磨合，才能為以後結婚後，成為一家人來生活目標打拼」。