發燒一整天！才看診回家「男友1句話」讓她心寒了　一票勸放生

▲原PO發燒一整天，結果男友卻連句關心的話也沒有。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「等到我生病時，卻是這樣的對待。」一名女網友發文表示，她日前發燒一整天，結果男友非但不聞不問，還對她口氣差，讓她感到心寒，也明白對方和家人為何斷了聯繫。貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「交這種要幹嘛？不如一個人，浪費時間」、「可以放生了，自己都可以要他幹嘛」。

女網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，她目前和男友同居，假日因為沒工作，所以兩人整天都待在房間內。日前她發燒了一整天，心想先吃成藥擋著，若還是很不舒服就去看醫生，怎料男友雖一整天在旁邊，但卻連句關心的話也沒有，只顧著看手機影片。

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原PO隔天一早覺得狀況沒好轉，且還更嚴重，於是決定看醫生，本來她想請男友載她去，但又不敢開口，「因為之前有一次請他載我去，他口氣很不耐煩，我心裡也感覺如果開口的話，他應該也會拒絕我」，所以她後來換個方式詢問對方，「我要出門，你要去嗎？」

▲男友只顧著看影片。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

男友一聽，也果真口氣差的回應，「不要啦！又要去哪裡啦！」後來原PO便自己開車去看診。回到家後，她才正在吃藥，結果男友第一句話就是「叫早餐」。

聞言，原PO坦言很心寒，之前男友受傷、生病，她都很擔心，會陪對方去醫院、縫針、買藥、換藥等，但當她生病時，卻被這樣對待。最後她不禁感嘆，男友和家人已經完全沒聯絡了，經過這次事件，「我想，我知道原因了」。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「都知道那麼明白了，現在不分是要等到結婚後再來離婚嗎」、「還不跑等什麼」、「應該要直接放生了」、「漠不關心的另一半也別指望以後結婚會有所改變，分了吧」、「你可以離開了，他只愛自己」、「覺得可以放生」。也有網友認為，「有可能你男友從小被寵不懂，可以先溝通看看」。